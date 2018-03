'Bữa tiệc tỷ đô' của nông sản Việt

Đằng sau nền văn hóa ẩm thực thi vị của Việt Nam, là rất nhiều trăn trở về nền sản xuất nông sản - và cuộc sống của những người nông dân.

Vị bếp trưởng người New Zealand trước đó nhận được một đề bài: trực tiếp nấu một bữa ăn với những món ăn thuần Việt, với một số nguyên liệu được gợi ý: thịt lợn, hành tím, dưa hấu.

Chữ “F” thứ ba hiện lên khi Brendon bắt đầu nướng thịt cho món bún chả. Bếp than được kê ngoài trời. Vị đầu bếp người New Zealand không ngừng quay sang tìm kiếm sự tán thưởng từ nhóm quay phim và các nhà báo đang chứng kiến: những miếng thịt chuyển màu nâu sậm, mùi hương bay ngào ngạt. “Fragrance” – “mùi hương” là điểm nổi bật cuối cùng mà Brendon Partridge ghi nhận trong ẩm thực Việt Nam. Mùi hương tỏa ra từ miếng thịt được tẩm ướp cẩn thận; mùi hương tỏa ra từ những loại rau thơm mà ông không thể nhớ hết tên.

Nếu có đại diện một quốc gia nào xứng đáng được bàn về việc phát triển nông nghiệp bền vững, đó là New Zealand. Với chỉ gần 5 triệu dân, đất nước này mỗi năm thu 24 tỷ USD từ việc xuất khẩu thực phẩm.

Đầu tiên là đại sứ New Zealand, bà Wendy Matthews. Ẩm thực – hay là nông sản Việt Nam – xuất hiện trong nhiệm kỳ của bà Matthews từ khi nó còn chưa bắt đầu. Đứa con nhỏ của bà Matthews, khi biết mẹ chuẩn bị tới làm việc tại Việt Nam, đã đem đến trường mẫu giáo một thứ đại diện cho đất nước này để khoe với các bạn. “Tớ sắp tới nơi có thứ này đây” – đứa bé nói, và cho các bạn xem một quả thanh long.

Đại sứ Wendy Matthews tặng những người bạn cùng dùng bữa một chai rượu vang New Zealand – một món quà ngầm chứa niềm tự hào về nền sản xuất thực phẩm lừng danh. Mọi người cùng ngồi vào bàn, và bữa tiệc bắt đầu.

Câu chuyện mở đầu bằng sự nhất trí của hai người đầu bếp trên bàn về sự ưu tú của ẩm thực Việt Nam. Ba chữ “F” của Brendon Partridge được nhắc lại: độ tươi – sự linh hoạt – mùi hương. Chúng thể hiện rõ trong những chiếc nem cuốn. Bà Tuyết nói về sự linh hoạt cả trong cách ăn: bà đề nghị mọi người dùng tay để ăn món nem này.

Chúng tôi cắt ngang dòng suy tưởng của các nghệ nhân ẩm thực bằng việc đặt ra một câu hỏi: Nếu các đầu bếp như bà Tuyết hay ông Partridge tin rằng những loại nông sản có nguồn gốc và hình dáng tự nhiên mua từ chợ cóc hàng ngày mới là đỉnh cao, thì có mâu thuẫn với việc phát triển một chuỗi giá trị công nghiệp, nơi nông sản giống hệt nhau và được bày tăm tắp trong siêu thị?

Liệu hướng tới nền sản xuất như thế có xung đột với văn hóa Việt Nam?

Giáo sư Đặng Hùng Võ nói rằng không. “Chúng không mâu thuẫn mà tồn tại song song” – ông điềm đạm – “Nông sản gắn với truyền thống là góc văn hóa cao cấp của Việt Nam nên nó phải tồn tại, nhưng nó không thể chứa đựng toàn bộ giá trị của nông sản Việt”.

Theo giáo sư Võ, thì “văn hóa ẩm thực” là giá trị gia tăng của kinh tế. Những món ăn mà bà Tuyết và ông Partridge nấu, từ những nguyên liệu chọn riêng, nên là thứ để quảng bá cho sản vật của Việt Nam. Còn Việt Nam vẫn phải hướng tới một nền sản xuất quy củ.

Món thứ hai trong thực đơn mà Partridge chọn cho các vị khách, là bún bò trộn. Đây cũng là một món ăn tiêu biểu cho chữ “Flexibility” của ông: nó được gọi là bún bò Nam Bộ, nhưng ra đời ở miền Bắc, mà theo nhiều lời kể, là bởi các cán bộ miền Nam tập kết. Nam Bộ không có món này. Món ăn Việt Nam thậm chí linh hoạt theo cả tình hình chính trị.



Các vị khách tiếp tục nói về việc phát triển một nền nông sản bền vững. Giáo sư Võ bày tỏ một mối lo ngại: vấn đề không nằm ở quy mô, mà ở chất lượng nông sản.

“Sản xuất quy mô nhỏ còn đang phải giải cứu thì quy mô lớn sẽ thế nào?” – ông hỏi.

Đại sứ New Zealand chia sẻ kinh nghiệm làm nông nghiệp của quốc gia này. Bà nêu ra một điểm mấu chốt của chuỗi giá trị nông sản: sự an toàn. “An toàn thực phẩm là vấn đề mà nhiều nước phải đối mặt chứ không chỉ có Việt Nam” – bà Matthews thừa nhận – “New Zealand có quy trình kiểm soát ngặt nghèo trong sản xuất nông sản, từ đồng ruộng đến bàn ăn. Người tiêu dùng sẽ sẵn sàng trả giá cao nếu nông sản ấy an toàn”.

“Tôi nghĩ, điều quyết định nằm ở chính phủ Việt Nam” – vị đại sứ khẳng định.

Đại sứ New Zealand và bữa tiệc tỷ đô

Câu hỏi tiếp theo là về vai trò của doanh nghiệp. Hồi tháng 6/2015, khi những đợt “giải cứu hành tím” đầu tiên xuất hiện, đã có đại biểu Quốc hội hỏi Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát rằng trong “liên kết 4 nhà” thì ai là trụ cột. Ông Phát đã nói rằng đó là doanh nghiệp.

“Những mô hình nơi các nhà phân phối nông sản, tiêu biểu như Vingroup hay PAN Group, áp các tiêu chuẩn của mình nên người nông dân, có phải là giải pháp?” – chúng tôi hỏi giáo sư Võ.

“Đó là điều cần thiết để điều chỉnh tư duy của người nông dân, khiến họ không còn tư duy khuất mắt trông coi, nông sản đi ra khỏi cửa thì không liên quan đến mình nữa” – ông trả lời.

Các doanh nghiệp lớn, với lợi thế thị trường của mình, đang thỏa thuận với nông dân về việc ứng dụng công nghệ và tiêu chuẩn mới trong sản xuất. Mô hình này rất đơn giản: hai bên liên kết, nông dân thì được đảm bảo về đầu ra và giá cả, còn doanh nghiệp thì được đảm bảo về chất lượng và sự an toàn.

Mô hình này đang trở thành một xu hướng trong nông nghiệp. “Ngày trước chất lượng nguyên liệu không được đảm bảo” – ông Nhu, tổng giám đốc một công ty chế biến thủy sản tại Bạc Liêu nói về vấn đề khi chưa có liên kết với nông dân – “Khi người dân nuôi trồng một cách tự phát, không ràng buộc chặt chẽ với nhà máy chế biến, họ cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề đảm bảo chất lượng”. Hiện tại, ông ký nhiều hợp đồng liên kết với nông dân, hỗ trợ họ nhiều mặt về kỹ thuật và đầu ra, và tạo ra lợi ích cho đôi bên. “Trong sự ràng buộc này, đôi bên đều có lợi” – ông kết luận.

“Liên kết chuỗi” đang trở thành giải pháp cho nền nông nghiệp. Người nông dân, bao đời nay bị ngăn cách với chuỗi giá trị nông sản bởi hệ thống thương lái, giờ được tham gia vào chuỗi giá trị, và cũng ý thức được trách nhiệm của mình.

Các mô hình liên kết đang hình thành với số lượng lớn. Dễ dàng tìm thấy những doanh nghiệp lớn, như Lafooco – một thế lực trong ngành xuất khẩu điều – lấy việc “hỗ trợ nông dân” làm một chính sách. VinEco, công ty nông sản của Vingroup hiện đang tiến hành liên kết với 1.000 hộ nông dân để trồng nông sản sạch – với lợi thế về chuỗi bán lẻ của mình.

Hơn 20 tỷ USD giá trị của nền sản xuất nông nghiệp, trong bữa trưa ngày hôm đó, xoay quanh hai chữ “an toàn”.

“Ở New Zealand, việc kiểm soát chất lượng nông sản hay vệ sinh an toàn thực phẩm không theo kiểu chiến dịch. Chúng tôi làm liên tục” – đại sứ Wendy Matthews nhấn mạnh.

Tại New Zealand, có một triết lý rất dễ tìm thấy trong các tuyên ngôn chính trị cũng như lời các chuyên gia: an toàn thực phẩm cần được đảm bảo không chỉ để xuất khẩu, mà nó phải là “điểm sàn” của mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp, cho dù là tiêu thụ trong nước.

Điều đó cũng đang bắt đầu được thực hiện tại Việt Nam, khi hệ thống phân phối trong nước bắt đầu quy củ hơn - thị trường có các "thương hiệu" bán lẻ chứ không chỉ là câu chuyện của các chợ đầu mối.

Chúng tôi đem những câu hỏi của bữa tiệc tại khách sạn 5 sao, giữa các vị khách nổi tiếng, đến hỏi những người dân bình thường nhất. Hai đối tượng được lựa chọn: những người đang đi chợ truyền thống, và những người đang mua nông sản trong siêu thị.

Tại sao họ lại lựa chọn các hình thức tiêu dùng này, chúng có mâu thuẫn với nhau không?

Gần 10h trưa – khi chúng tôi thực hiện video này thì quầy rau củ quả và thực phẩm trong siêu thị đã đông nghịt người. Và đầy nhất lại là những giỏ đồ dưới chân người già và các bà nội trợ, những người được cho là ưa thích đi chợ truyền thống hơn đám thanh niên.

"Lợi thế của chúng tôi chính là việc có thương hiệu" - vị quản lý chuỗi siêu thị chia sẻ sự khác biệt của mình với các chợ truyền thống - "Khách hàng hiểu rằng chúng tôi buộc phải đảm bảo chất lượng và an toàn nếu còn muốn tồn tại, nên họ có thể tin tưởng".



“Cảm thấy tin tưởng” là câu trả lời của hầu hết những người được phỏng vấn khi chọn đi siêu thị. Miếng thịt lợn được đóng trong hộp xốp, bên trên bọc tấm màng mỏng, in thời gian đóng gói, xuất xứ cho họ cảm giác an toàn hơn, dù có thể không tươi bằng miếng thịt treo lủng lẳng hay bày trên tấm phản gỗ ngoài chợ. Các quầy hàng ấy vào chập tối sẽ còn tấp nập hơn, khi giới văn phòng, công chức tan làm.



Một nữ đồng nghiệp của chúng tôi đã nhất quyết không dùng mớ tôm đang còn nhảy lách tách để nấu cháo cho con trai một tuổi rưỡi. Chỉ bởi vì những con tôm “trông tươi đến thích mắt” ấy được người chồng mua ở một chợ cóc vùng ngoại ô, trên đường đi làm về.



“Em cảm thấy không rõ nguồn gốc thì không sạch, không tin tưởng được”, cô lý luận.