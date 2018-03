Những câu chuyện nổi bật của làng mốt thế giới 2017

Hàng loạt nhà thiết kế từ chức, "ông hoàng váy bó" Azzedine Alaia qua đời... là các mảnh ghép tạo nên bức tranh thời trang thế giới năm qua.

Theo New York Times , Givenchy chẳng còn gì cho Riccardo Tisci chinh phục. Khi nhà thiết kế tài năng đã đạt được cái mà anh mong muốn - giúp Givenchy trở thành đế chế hùng mạnh, sự ra đi để tìm kiếm một khởi đầu mới, một thách thức mới là điều tất yếu. Trong những năm tháng gắn bó với nhà mốt 64 tuổi đời, anh đem Gothic trộn với chất Pháp cổ điển và cảm xúc phong phú của bản thân, tạo nên một tấm áo mới cho Givenchy. New York Times bình luận dưới bàn tay của Tisci, cây thánh giá hay đầu lâu và cả những chiếc áo trắng bỗng trở thành kiệt tác.

Đầu tháng 11, giám đốc sáng tạo của Burberry - Christopher Bailey - bất ngờ thông báo từ chức sau 17 năm gắn bó. Christopher Bailey gia nhập Burberry từ năm 2001, nhưng đến tận năm 2009 ông mới đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo. Dưới thời của Bailey, Burberry được cải thiện về kinh doanh, áp dụng phương thức "See now, Buy now", tiên phong trong việc sử dụng công nghệ livestream trực tiếp show diễn năm 2009, trình chiếu các mẫu thiết kế trên Snapchat.



Christopher Bailey vẫn giữ vị trí chủ tịch và giám đốc sáng tạo đến ngày 31/3/2018. Bộ sưu tập Xuân Hè 2018 ra mắt vào năm sau sẽ là những tác phẩm cuối cùng nhà thiết kế sinh năm 1971 dành cho nhà mốt nổi tiếng nước Anh.

Bên cạnh hai cái tên gây chú ý trên, hàng loạt nhà thiết kế tài năng khác cũng từ bỏ ngai vàng cũ để đi tìm chân trời mới. Clare Waight Keller chia tay nhà mốt Pháp Chloe sau sáu năm hợp tác để ngồi vào vị trí của Riccardo Tisci, chèo lái Givenchy. Bouchra Jarrar cũng gây sốc khi thông báo rời Lanvin chỉ sau 15 tháng tiếp quản từ người tiền nhiệm lâu năm Alber Elbaz. Jenna Lyons rời nhà mốt J.Crews hồi tháng 4 sau 26 năm gắn bó mật thiết.



Shayne Oliver rời bỏ Hood by Air để đầu quân cho Helmut Lang. Là một thương hiệu trẻ do Shayne Oliver và Leilah Weinraub thành lập từ năm 2006, Hood by Air gây tiếng vang lớn tại tuần lễ thời trang New York bởi các thiết kế hoang dại, đột phá. Năm 2015, Hood by Air là thương hiệu được nhắc đến nhiều nhất trong làng mốt nước Mỹ. Show diễn của nhà mốt trở thành sự kiện bán cháy vé tại tuần thời trang của nước này. Sự ra đi của Shayne Oliver khiến thương hiệu phải tuyên bố dừng phát triển.

Giữa tháng 12, nhà thiết kế Jonathan Saunders từ chức giám đốc sáng tạo của thương hiệu Diane von Furstenberg sau 18 tháng làm việc. Phoebe Philo, người đứng đầu nhà mốt Pháp Celine, cũng được cho là sắp sửa ra đi khi đã có 10 năm cống hiến.

Raf Simons - 'vua' thiết kế 2017

2017 là năm của Raf Simons khi ông ẵm loạt giải thưởng quan trọng. Chưa đầy một năm dẫn dắt Calvin Klein, ông làm nên lịch sử khi giành cú đúp "Nhà thiết kế thời trang nam của năm" và "Nhà thiết kế thời trang nữ của năm" tại CFDA 2017 - giải thưởng thường niên uy tín bậc nhất nhằm tôn vinh những nhân vật có cống hiến cho nền công nghiệp thời trang Mỹ. Đầu tháng 12, giám đốc sáng tạo của Calvin Klein tiếp tục được vinh danh là "Nhà thiết kế của năm" tại lễ trao giải British Fashion Awards của Hiệp hội Thời trang Anh, đánh dấu một năm gặt hái nhiều thành tựu nghệ thuật của nhà thiết kế người Bỉ.

Azzedine Alaia qua đời

Ngày 18/11, Azzedine Alaia - một trong những huyền thoại của làng thiết kế - qua đời ở tuổi 77. Sự ra đi của ông khiến ngành công nghiệp tiếc thương. Azzedine được mệnh danh là "ông vua đầm bó", từng giúp các tên tuổi như Naomi Campbell, Linda Evangelista và Cindy Crawford nổi tiếng trên thị trường quốc tế. Bộ sưu tập cuối cùng của Azzedine Alaia được giới thiệu hồi tháng 7, sau sáu năm gián đoạn. Naomi Campbell được chọn là gương mặt mở màn cho show diễn này.

Con gái siêu mẫu Cindy Crawford bắt đầu sự nghiệp người mẫu

2017 là năm đánh dấu Kaia Gerber lần đầu lên sàn catwalk ở tuổi 16 trong show diễn của Calvin Klein ở New York Fashion Week. Sau đó, cô bé được mời diễn cho hàng loạt nhà mốt lớn như Saint Laurent, Versace, Miu Miu, Chanel, Valentino, Marc Jacobs, Prada, Moschino, Burberry... tại New York, London, Milan và Paris. Kaia được các tạp chí thời trang lớn đánh giá là thừa hưởng gen siêu mẫu từ mẹ.

Khoảnh khắc Kaia Gerber catwalk 2017

Nhiều ý kiến trái chiều xảy ra khi Kaia càn quét show của các ông lớn khi còn trẻ. Bên cạnh sự ngưỡng mộ, một số ý kiến cho rằng Kaia Gerber chẳng có tài năng gì ngoài việc làm con của một siêu mẫu huyền thoại. Cindy Crawford cho biết cô từng nghĩ đến chuyện trì hoãn việc Kaia làm mẫu thêm một hay hai năm nữa. Song cô nghĩ rằng độ tuổi 16 là vừa đủ để Kaia bắt đầu với thời trang, nó là sự khởi đầu chung của phần lớn người mẫu trẻ. "Điều tuyệt vời nhất cho Kaia là ở thế giới mà con bé vừa bước vào, tôi là người am tường. Ngoài tôi ra, ai có thể thị phạm cho con tôi tốt hơn?".

Adwoah Aboah - người mẫu của năm