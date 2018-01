Xe rước dâu gặp nạn ở Nghệ An

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dương Sơn,

Sáng 2/1, ôtô bốn chỗ biển Nghệ An do nam trung niên điều khiển chở cô dâu và chú rể hành trình từ huyện Tân Kỳ về thành phố Vinh (Nghệ An). Xe chạy trên quốc lộ 15A đến địa phận xã Hồng Sơn (huyện Đô Lương), tài xế đánh lái vào khúc cua gấp nên xe mất lái lao sang phải, lật nghiêng xuống vệ đường.

"Ba người trong xe gồm tài xế và cặp vợ chồng đều thắt dây an toàn nên không bị thương nặng. Những người trong đoàn rước hỗ trợ bế cô dâu khỏi hiện trường lên một xe trong đoàn để tiếp tục hành trình", một nhân chứng kể.

Chiếc xe gặp nạn sau đó được kéo khỏi hiện trường, vỡ một số bộ phận. Chủ phương tiện tự khắc phục hậu quả.