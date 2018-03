Xe cứu hộ giao thông lấn làn húc văng ôtô chở 5 người

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV.

Sáng 8/3, xe cứu hộ giao thông biển số Phú Thọ do Đỗ Đức Ninh (28 tuổi) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam trên đường tránh thành phố Vinh (Nghệ An). Xe tới địa phận huyện Nghi Lộc thì đâm trực diện ôtô biển Nghệ An do anh Nguyễn Văn Chung (38 tuổi) cầm lái, chở thêm 4 người.

Cú đâm khiến cả hai xe lao xuống ruộng lúa bên lề đường, đầu ôtô biển Nghệ An nát tươm. Tất cả những người trong xe 5 chỗ được chuyển tới bệnh viện, song tài xế Chung tử vong; 4 người khác tiếp tục được cấp cứu trong đó một bé gái đang nguy kịch.

Sau tai nạn, tài xế Ninh không bị thương nên chủ động tới công an huyện Nghi Lộc Trình diện.

"Khám nghiệm hiện trường, chúng tôi xác định tài xế Ninh đã điều khiển xe lấn làn đường ngược chiều dẫn tới tai nạn", cán bộ công an thông tin.

Chiếc xe con nát tươm đầu. Ảnh: CTV.

Công an huyện Nghi Lộc đã tạm giữ hình sự tài xế Ninh để điều tra.