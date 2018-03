TP HCM sắp có robot trả lời thắc mắc về thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu cho biết, là một trong ba địa phương thí điểm đề án Đô thị thông minh của TP HCM, quận đã số hóa hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ hành chính (văn bản và hồ sơ công việc), quy hoạch trực tuyến, hệ thống quản lý dân cư; xây dựng hệ thống an ninh dữ liệu, an ninh mạng; trung tâm điều hành thông minh...

Quận cũng đang triển khai phần mềm robot tự động tương tác với người dân. "Chúng tôi đang 'dạy học' cho con robot này. Nó sẽ tự động trả lời người dân về các thủ tục hành chính", ông Hiếu nói.

Theo thống kê, mỗi tuần fanpage của UBND quận 12 có trên 50.000 người tương tác, đây cũng là fanpage có lượng tương tác lớn nhất thành phố. Xác định phải tối đa hóa, trả lời nhanh nhất các vấn đề người dân cần thắc mắc nên lãnh đạo quận ưu tiên làm robot.

Một số bạn bè của ông Hiếu là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công tác tại các tập đoàn lớn của thế giới, đã giúp quận 12 xây dựng con robot này.

Phần kỹ thuật đã hoàn thành và đang đến bước nhập dữ liệu. Khi hình thành, robot sẽ tự động trả lời người dân trên fanpage của quận 12 về nhiều lĩnh vực như: tư pháp, hộ tịch, đăng ký kinh doanh, xin phép xây dựng, quy hoạch, tài nguyên môi trường...

"Robot sẽ tương tác với người dân sát hơn, tốt hơn, từ những việc cụ thể đến những việc chung", ông Hiếu khẳng định.

Ngoài ra, quận 12 cũng số hóa hệ thống cán bộ công chức, chuyển vào ứng dụng di động, vào trang web và các máy tính bảng ngay tại trụ sở để người dân đánh giá chất lượng phục vụ.

Theo ông Hiếu, phần khó khăn nhất là số hóa các văn bản cũ, dự kiến chi phí cần đến 44 tỷ đồng. Tuy nhiên, quận đặt mục tiêu dùng công sức Đoàn thành niên số hóa toàn bộ số liệu cũ này. Đến cuối năm nay quận cũng hoàn tất số hóa toàn bộ dữ liệu 560.000 dân cư.

Người dân sử dụng các ứng dụng thông minh tại UBND quận 12. Ảnh: Tuyết Nguyễn.

Hệ thống camera thông minh nhận diện tội phạm đường phố

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh (Chánh văn phòng UBND quận 1) cho hay, quận đã xây dựng hệ thống camera thông minh tích hợp toàn bộ camera trên địa bàn. Ứng dụng phần mềm quản lý phân tích hình ảnh, hệ thống sẽ cảnh báo về tình trạng tụ tập trên đường, nhận dạng biển số xe người vi phạm... nhằm giảm các mối đe dọa tiềm ẩn về an ninh trật tự.

Ngoài ra, hệ thống quản lý đô thị thông minh giúp tất cả phường ở quận 1 quản lý trật tự đô thị thuận tiện hơn; giảm vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đậu xe trái quy định...

Ví dụ, khi có những vấn đề liên quan an ninh trật tự do công an, lực lượng trật tự đô thị yêu cầu, hệ thống máy móc sẽ phân tích hình ảnh, xác định vi phạm cụ thể và truyền thông tin ngay đến cho các lực lượng xử lý.

Ngoài ra, UBND quận 1 cũng đã xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại nhằm đảm bảo an toàn cuộc sống người dân trong sản xuất kinh doanh. Ngay khi phát hiện đám cháy, hệ thống sẽ chuyển thông tin cho Cảnh sát PCCC.

Xây dựng bốn trụ cột của 'Thành phố thông minh'

Các ứng dụng của quận 1, 12 nằm trong 4 chương trình trụ cột thuộc đề án Đô thị thông minh của UBND TP HCM.

Trong đó, Trung tâm điều hành đô thị thông minh với chương trình điều hành giao thông thông minh; trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp, cứu nạn cứu hộ qua một đầu số duy nhất; tích hợp hệ thống camera giao thông, giám sát...

Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở, chú trọng xây dựng dịch vụ công trực tuyến; cơ sở dữ liệu nền địa hình và bản đồ địa chính; cơ sở dữ liệu người dân để phục vụ trong lĩnh vực hộ tịch, y tế, giáo dục; cơ sở dữ liệu xuất nhập khẩu, dữ liệu người nộp thuế, cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp...

Trung tâm an toàn thông tin là đầu mối tiếp nhận, xử lý sự cố an toàn thông tin, an toàn hệ thống cơ sở hạ tầng; đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống đô thị thông minh; cung cấp dịch vụ cho tổ chức, doanh nghiệp...

Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội sẽ phục vụ công tác quản lý nhà nước; giúp lãnh đạo thành phố có thông tin, số liệu kết nối các đơn vị trong điều hành, ra quyết định, định hướng phát triển.

TP HCM sẽ tổ chức kêu gọi đầu tư xây dựng 4 chương trình này, ưu tiên hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin hoặc thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Tuyết Nguyễn