Thường vụ Quốc hội phê bình 16 bộ chưa gửi chương trình chống lãng phí

Các Bộ, cơ quan trung ương chưa gửi chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gồm: Bộ Công an, Nội vụ, Tư pháp, Văn hoá Thể thao Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam... Các Bộ, cơ quan chưa gửi báo cáo công tác thực hành chống lãng phí: Bộ Công an, Bộ Giáo dục Đào tạo, Văn phòng Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao; các tỉnh An Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Dương...