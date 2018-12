Thủ tướng chỉ đạo phấn đấu đến 2025 không còn di dân tự do

Thủ tướng: 'Không để người dân phải đưa phong bì khi đi xin việc'

Ngày 9/12, tại Đăk Lăk, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị giải pháp ổn định dân di cư tự do trên cả nước và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Tây Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, người đứng đầu Chính phủ dẫn số liệu, nếu năm 1975, dân số Tây Nguyên chỉ một triệu thì năm 2004 có 4,7 triệu, năm 2017 là 5,7 triệu. Trong đó dân di cư tự do chiếm khoảng 3 triệu người.

Di dân tự do dẫn tới nhiều hệ luỵ như ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, phá rừng, tranh chấp đất đai, trẻ em không được học hành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cho rằng phần lớn dân di cư tự do là dân tộc thiểu số, xuất thân từ các vùng điều kiện khó khăn, vì kế sinh nhai, phải rời bỏ quê hương, tìm vùng đất mới để cuộc sống tốt hơn.

Vì vậy, giải quyết vấn đề di dân tự do ở các địa phương Tây Nguyên không chỉ đúng pháp luật mà phải hài hòa, linh hoạt, để người dân di cư có cuộc sống ổn định và phát triển, con cái được học hành, người già được chăm sóc, chữa bệnh.

"Chúng ta không khuyến khích di dân tự do nhưng họ đã đi rồi, lỡ đến đây rồi, nhất là hiện tại có 20.000 hộ này thì phải quan tâm, giải quyết những chính sách cụ thể để bảo đảm an sinh xã hội, đừng để đồng bào ta lâm cảnh màn trời chiếu đất, mất an ninh trật tự, phá rừng", Thủ tướng nói.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu đến 2020, giảm thiểu tình trạng dân di cư tự do; ưu tiên bố trí, sắp xếp ổn định cho các hộ khó khăn; hoàn thành dứt điểm 32 dự án bố trí ổn định dân di cư đang thực hiện; bảo đảm mức sống của người dân di cư bằng mức trung bình của người địa phương.

Đến năm 2025, cả nước cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do; hoàn thành sắp xếp toàn bộ số hộ dân di cư tự do vào các điểm theo quy hoạch.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc bổ sung 2,5 nghìn tỷ đồng từ ngân sách Trung ương trong năm 2019-2020 cho các dự án sắp xếp, ổn định dân cư. Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao khẩn trương hoàn thành thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường trích kinh phí hỗ trợ từ Trung ương để thực hiện Đề án tăng cường quản lý đố́i với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh, ban quản lý rừng và tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Bí thư, Chủ tịch các tỉnh trực tiếp chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ về di dân tự do và giải quyết tranh chấp đất đai. Thủ tướng yêu cầu, khi xảy ra khiếu kiện thì lãnh đạo địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, đối thoại với dân, không để thành điểm nóng. Đồng thời địa phương phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, không để di dân tự do, đất đai nông lâm trường ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở Tây Nguyên.

Bộ Công an cùng Bộ Nội vụ được giao hướng dẫn các địa phương cấp hộ khẩu, đăng ký tạm trú cho các hộ dân di cư tự do đủ điều kiện theo quy định; xử lý những phần tử xấu lôi kéo, kích động người dân di cư tự do.