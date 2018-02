Rét đậm, rét hại kéo dài đến ngày 7/2

Miền Bắc nhiều nơi có băng giá, tuyết

Sáng nay, khối không khí lạnh suy yếu, các tỉnh phía Đông Bắc, vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ tăng khoảng 2 độ so với sáng qua. Tại Hà Nội, 8h nắng tràn ngập, học sinh mầm non, tiểu học không phải nghỉ do nhiệt độ tăng lên thành 12.

Đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nằm phía Đông Bắc sớm nay đã tăng lên 0 độ, băng giá còn rất ít và nhanh chóng tan khi nắng lên.

Riêng các tỉnh Việt Bắc và phía Tây Bắc do không khí lạnh đến muộn, nhiệt độ giảm. Thấp nhất là Sa Pa (Lào Cai) xuống xấp xỉ 0 độ, tuyết không rơi, nhưng băng giá xuất hiện ở một số xã vùng cao huyện Sa Pa, Bát Xát. Kế đó là Pha Đin (Điện Biên) xấp xỉ 1, Sìn Hồ (Lai Châu) hơn 1, giảm 2 độ so với hôm qua.

Tuyết phủ kín các thửa ruộng bậc thang vào một đợt rét năm 2016. Ảnh: Thang Soi.

Các tỉnh từ đèo Hải Vân trở ra Thanh Hóa hôm nay vẫn chìm trong giá rét, nền nhiệt phổ biến 10-13 độ, nhiều tỉnh có mưa, càng làm tăng cảm giác rét buốt. Nông dân đã tạm dừng cấy lúa vụ đông xuân do lo ngại cây chết rét.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng thêm khoảng 3-4 độ, cao nhất ngày là 17, trong ngưỡng rét đậm, rét hại. Riêng bắc miền Trung (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế), trời mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất ngày là 17.

Sáng mai 2/2, không khí lạnh từ Trung Quốc tăng cường xuống, kéo nền nhiệt ngày ở miền Bắc giảm còn 14-16 độ. Từ đêm và sáng thứ bảy ngày 3/2, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và vùng đồng bằng sẽ xuống dưới 10, vùng núi phổ biến 5-8, núi cao có thể dưới 3, băng giá xuất hiện nhiều.

Rét đậm, rét hại ở miền Bắc và bắc miền Trung bắt đầu từ ngày 29/1 sẽ còn kéo dài đến hết 7/2. Đây sẽ là đợt rét diện rộng kéo dài nhất từ đầu đông.

