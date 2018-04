Phú Thọ cam kết không để 'vỡ trận' ở Lễ hội Đền Hùng 2018

Lễ hội Đền Hùng dự kiến đón hơn 7 triệu lượt khách. Ảnh: Giang Huy.

Chiều 24/4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San cho biết, công tác chuẩn bị cho Giỗ tổ ngày 10/3 âm lịch đã hoàn tất nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân về dự lễ.

Lễ dâng hương được tổ chức ngay từ lúc 6h30 ngày 25/4. Để giảm áp lực giao thông tại khu vực cổng chính, thời điểm lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên dâng hương, đường sẽ bị cấm. “Khi đoàn di chuyển đến đền Trung, chúng tôi sẽ mở dần đường cho du khách đi lên các đền”, ông San nói.

Là trưởng ban tổ chức, ông San đánh giá “phương án này sẽ không thất thủ, vỡ trận như năm 2016”. Ban tổ chức dự kiến trong cả dịp lễ, Đền Hùng sẽ đón hơn 7 triệu lượt khách.

Về tình trạng du khách ăn mặc phản cảm, ông San cho hay trong ngày 24/4, Ban tổ chức đã yêu cầu gần 200 trường hợp rời đền. Ban tổ chức yêu cầu các lực lượng bảo vệ kiên quyết mời những người mặc váy, quần trên đầu gối; áo khoét ngực, lưng… vào dự lễ.

Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động 1.000 người thuộc các lực lượng: an ninh, cảnh sát giao thông, cơ động, hình sự… tham gia đảm bảo vệ an ninh lễ hội. Các tổ trinh sát hoá trang rải đều khắp các khu vực, gần 50 camera giám sát bố trí dọc đường và trong khu vực diễn ra lễ hội.

Lễ hội Đền Hùng năm nay diễn ra từ ngày 21 đến 25/4, tức từ ngày 6 đến ngày 10/3 âm lịch, với sự tham gia góp giỗ của bốn tỉnh Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam.