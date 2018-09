nữ hành khách lăng mạ nhân viên hàng không

Ngày 21/9, Trung tâm An ninh Hàng không sân bay Nội Bài đã lập biên bản với một nữ hành khách do có hành vi to tiếng, lăng mạ nhân viên hàng không tại sân bay.

Theo nhà chức trách, tối 20/9, vị khách 48 tuổi đi chuyến bay BL813 từ Hà Nội đi TP HCM đã thực hiện check-in trên website. Tại khu vực cách ly, cửa số 17, lúc làm thủ tục ra máy bay, nhân viên hàng không phát hiện người phụ nữ này mang hai kiện hành lý xách tay có trọng lượng lên đến 18kg, trong khi theo quy định chỉ được mang 7kg.

Khi nhân viên sân bay hướng dẫn quy định đối với hành lý quá cước, vị khách có thái độ không hợp tác, to tiếng và nói lăng mạ.

Đội An ninh cơ động tại sân bay Nội Bài phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Bắc yêu cầu bà giữ bình tĩnh để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, sau đó mời về phòng trực làm việc.

Đại diện Jetstar Pacific cho biết, sau khi nữ hành khách nói hiểu rõ quy định, xin rút kinh nghiệm và hợp tác, hãng đã làm thủ tục để tiếp tục đi chuyến bay vào ngày 21/9.

Theo quy định hàng không, hành khách đi máy bay chỉ được mang 7kg hành lý xách tay để bảo đảm an toàn trọng tải của khoang chứa hành lý ở trên đầu hành khách. Để kiểm soát tình trạng này, các hãng hàng không đều quy đinh mức phí hành lý vượt quá quy định.

Đoàn Loan