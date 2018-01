100ha rau an toàn cách trung tâm Hà Nội 10km

Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội nằm ở ven sông Hồng. Trên nền đất phù sa đắp bồi lưu niên, nhiều người dân nơi đây sống bằng nghề nông, trồng đủ loại rau quả mùa nào thức nấy.

Trước đây, nông dân canh tác tự phát, không tuân thủ quy trình canh tác rau màu. Nhận thấy nhu cầu rau sạch tăng cao và tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp tập trung, năm 2004, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Lĩnh Nam thành lập, tập hợp bà con trồng rau màu trên địa bàn phường.

Hiện, hợp tác xã có 776 xã viên tham gia. Nhiều mô hình, phương pháp canh tác được được đưa vào ứng dụng nhằm giải quyết nhu cầu việc làm và tăng thu nhập cho người dân nơi đây.

Năm 2011, hợp tác xã bắt đầu chuyển đổi sản xuất theo mô hình rau an toàn. Từ 10 hộ ban đầu tham gia trồng diện tích 100m2, đến nay đã mở rộng lên gần 100ha. Đến năm 2016, hợp tác xã được Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng Sản phẩm Nông nghiệp Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP.

Hiện bà con đang canh tác các loại rau ăn lá ngắn ngày, củ, quả theo mùa như su hào, súp lơ, cải ngọt, cà chua, cải cúc... Phía trên che phủ lưới có tác dụng tán mưa và hạn chế bớt các loại côn trùng, sâu bọ…

Với các loại rau ăn lá ngắn ngày (thời gian thu hoạch 20-25 ngày), nông dân sử dụng phân hữu cơ được ủ và lên men từ bã đậu, tro bếp, bón lót trước khi xuống giống, sau đó dùng lớp màng lưới phủ kín các luống đến khi thu hoạch. Nước tưới sử dụng được lấy từ nguồn nước máy sinh hoạt, lắp hệ thống ống dẫn đến mỗi luống rau.

Luống su hào chuẩn bị cho thu hoạch tại vùng rau an toàn Lĩnh Nam. Ảnh: Đinh Thành

Sau khi thu hoạch rau củ được chuyển đến kho sơ chế. Tại đây, 100% sản phẩm đem ra thị trường được bao gói, đóng thùng theo quy cách, kèm theo lý lịch rau và niêm phong trong khi vận chuyển, phân phối.

Khi nguồn cung nhiều, rau được đưa vào kho lạnh của trung tâm lưu trữ, bảo quản ở nhiệt độ 15 độ C, phun ẩm. Kho trữ giúp điều tiết số lượng và giữ giá thành ổn định cho các loại nông sản cung cấp ra thị trường.

Hiện nay, hợp tác xã đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nông Lâm sản Thực phẩm Đông Nam Á, bao tiêu sản phẩm 5 năm theo mức giá cố định của cả vụ. Điều này giúp cho bà con yên tâm sản xuất, hạn chế tình trạng được mùa rớt giá.

100ha rau an toàn cách trung tâm Hà Nội 10km

Rau an toàn Lĩnh Nam hiện được phân phối theo hợp đồng đến các cơ quan, trường học, siêu thị, cụm dân cư và một số điểm bán lẻ như trường mầm non 1/6, mầm non Tuổi thơ thuộc khu vực Ba Đình, Co.opmart Nguyễn Trãi, Co.opmart Bắc Giang, hệ thống Vinmart, Fivimart...