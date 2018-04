Nhóm thanh niên cản đường ôtô để đi rước dâu

Ngày 12/4, công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã triệu tập Lưu Văn Độ (29 tuổi) và Lưu Văn Lâm (19 tuổi, em họ của Độ) cùng trú xã Nghi Liên để làm rõ việc điều khiển xe máy vi phạm quy định an toàn giao thông.

Độ và Lâm được xác định cầm lái xe máy dàn hàng ngang trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An), cản phương tiện phía sau vượt lên dù nhận được tín hiệu xin đường. Người điều khiển và ngồi sau xe đều không đội mũ bảo hiểm. Video dài gần một phút về sự việc được tài xế ôtô đưa lên mạng xã hội.

Dàn hàng

Nhóm 3 xe máy trong đó có Độ và Lâm chạy trước đầu ôtô trên quốc lộ Nhóm 3 xe máy trong đó có Độ và Lâm chạy trước đầu ôtô trên quốc lộ

Làm việc với cơ quan điều tra, Độ và Lâm khai sáng 11/4, trong lúc tham gia đám rước dâu từ huyện Nghi Lộc về thành phố Vinh, để xe rước dâu trong đoàn đi đúng giờ, nhóm của Độ đã dàn hàng ngang để không cho ôtô phía sau vượt lên, dành riêng làn đường cho xe rước dâu chạy thoải mái.

Một trong ba phương tiện vi phạm. Ảnh: Hải Bình.

Công an đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính những người vi phạm theo quy định.