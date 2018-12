Nghệ An lắp màn hình lớn phục vụ xem chung kết AFF Cup

Hàng triệu người đổ ra đường khi Việt Nam vào chung kết AFF Cup

Ngày 10/12, ông Lê Minh Thông - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý cho Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với hội doanh nhân trẻ tổ chức xem trận chung kết AFF Cup lượt đi và lượt về.

Theo kế hoạch, ngày mai 11/12, Ban tổ chức sẽ lắp màn hình LED rộng 70 m2 cùng hàng chục loa cỡ lớn và hệ thống ánh sáng ở chân đài phun nước của quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh).

"Đây là màn hình đủ lớn để cổ động viên đứng cách 100 m vẫn xem được trận đấu. Với khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông, dự kiến sẽ có hàng chục nghìn cổ động viên đổ về đây cổ vũ cho đội tuyển", một thành viên Ban tổ chức cho hay.

Quảng trường Hồ Chí Minh nơi từng tổ chức xem trận bán kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở Asiad 2018. Ảnh: Nguyễn Hải.

Công an Nghệ An được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức sự kiện; kinh phí do Ban thường vụ Tỉnh đoàn huy động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Cuối tháng 8, Nghệ An đã lắp màn màn hình 70 m2 tại khu vực quảng trường để phục vụ khán giả xem trận tứ kết Việt Nam - Syria, bán kết Việt Nam - Hàn Quốc trong khuôn khổ Asiad 2018.

10 năm kể từ khi tranh ngôi vương tại AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu chung kết lượt đi với Malaysia vào ngày 11/12 tại sân Bukit Jalil (Malaysia); trận lượt về diễn ra vào thứ bảy (15/12) ở Mỹ Đình.