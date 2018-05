Mưa ở miền Bắc kéo dài đến ngày 4/5

Chiều mai miền Bắc sẽ có mưa giông

Hai hôm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh yếu tăng cường. Một số nơi mưa to, như: Hải Dương 75 mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 105 mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 52 mm…

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dưới tác động của khối không khí lạnh và hội tụ gió trên mực 1.500 m, tối và đêm 3-4/5 miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông.

Mưa miền Bắc tập trung vào chiều tối và đêm 3-4/5.

Các tỉnh vùng núi như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to (trên 100 mm trong 24 giờ). Trong ngày 3-4/5, sông suối nhỏ thượng lưu sông Thao, sông Lô có khả năng xuất hiện đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên 0,5-1m.

Vùng núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn có nguy cơ sạt lở đất.

Hà Nội không nằm trong vùng mưa to, vì thế trong 2-3 hôm tới ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm thi thoảng có mưa, nhiệt cao nhất 31, trời mát mẻ.

Từ thứ bảy ngày 5/5, mưa ở miền Bắc mới giảm dần.

Tại Nam Bộ, do gió Đông đưa hơi ẩm từ biển vào, rãnh thấp xích đạo nâng trục lên phía Bắc nên chiều nay trời mưa rải rác. Từ chiều thứ sáu khu vực này sẽ có mưa giông, có nơi mưa to (lượng mưa trong 24 giờ từ 50 đến 100 mm).

Mưa giông sau đó sẽ mở rộng lên Tây Nguyên và liên tục xuất hiện vào các buổi chiều từ nay đến ngày 9/5. Những cơn mưa giông chuyển mùa thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan, như: lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.