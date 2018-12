Miền Trung mưa to, miền Bắc nền nhiệt giảm sâu

Miền Bắc đón gió mùa, vùng núi cao rét dưới 5 độ

Gió mùa đông bắc tràn đến bắc miền Trung từ ngày 7/12 kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa to. Từ 19h hôm qua đến 7h hôm nay, một số nơi như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 90 mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 65 mm, Đông Hà (Quảng Trị) 80 mm.

Phía nam đèo Hải Vân, từ Đà Nẵng trở vào, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên đêm qua trời mưa to. Đà Nẵng xấp xỉ 300 mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 110 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 250 mm, Hoài Nhơn (Bình//ăă Định) 95 mm.

Tại Quảng Trị mưa to, mưa to phá vỡ tường nhà dân, cuốn trôi hai người ở TP Đông Hà vào tối qua, đến sáng nay mới tìm thấy thi thể. Tại Nghệ An, hơn 800 ha hoa màu ở các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, TP Vinh và thị xã Cửa Lò bị ngập. Diện tích nuôi trồng bị ngập là hơn 240 ha, tập trung ở Vinh và Nam Đàn.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày và đêm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục mưa vừa, có nơi mưa to 20-40 mm. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi mưa rất to khoảng 50-100 mm.

Mưa ngập ở Đà Nẵng sáng nay.

Nhiệt độ miền Bắc tiếp tục xuống thấp

Hôm nay, gió mùa đông bắc đã tràn đến hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Gió mùa kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rả rích, nhiều nơi mưa nặng hạt, nền nhiệt giảm 1-5 độ so với hôm qua.

Vùng đông bắc và đồng bằng Bắc Bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh nên nhiệt độ giảm chỉ 1-2 độ, riêng vùng Tây Bắc Bộ giảm đến 5 độ. Thấp nhất sáng nay vẫn là đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) còn 4 độ, Sa Pa (Lào Cai) hơn 9 độ C.

Năm trạm đo khí tượng của Hà Nội đều trong ngưỡng 13-14 độ C, thấp nhất từ đầu đông. Dự báo cao nhất hôm nay ở Hà Nội chỉ 14 độ C, trời mưa rét.

Trong khi đó các tỉnh phía bắc đèo Hải Vân, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cũng giảm, thấp nhất chỉ 16-18, cao nhất 20 độ.

Cơ quan khí tượng cho biết, do gió mùa đông bắc liên tục được bổ sung, kết hợp với hội tụ gió trên cao, mưa rét ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn duy trì đến ngày 11/12.