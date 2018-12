Lũ nhấn chìm hàng nghìn nhà dân ở Bình Định, quốc lộ ngập lút bánh ôtô

Sáng 10/12, Bình Định tiếp tục có mưa lớn. Đường Hùng Vương, một trong hai trục đường chính từ Quốc lộ 1 đến TP Quy Nhơn bị ngập nặng, khiến giao thông ách tắc, nhiều xe máy không thể qua lại. Một số chủ xe ba gác đã làm dịch vụ trung chuyển qua điểm ngập với giá khoảng 20.000 - 30.000 đồng một lượt.

Đường Hùng Vương, TP Quy Nhơn ngập nặng ngày 10/12. Ảnh: Thạch Thảo.

Ngoài đường Hùng Vương, Quốc lộ 19 đoạn qua TP Quy Nhơn bị cũng ngập sâu. Nước tràn qua các đường ở xã Phước Mỹ, phường Bùi Thị Xuân, phường Trần Quang Diệu, phường Nhơn Bình, phường Nhơn Phú. Riêng tại xã Phước Mỹ, có gần 60 hộ dân bị ngập khoảng 0,3 m.

Trong khi đó, tại huyện Phù Mỹ, quốc lộ 1 qua xã Mỹ Hiệp bị ngập hơn nửa mét khiến nhiều ôtô bì bõm bơi trong biển nước. Ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp cho biết, do dải phân cách chặn ở giữa đường, nên làn đường phía tây ngập sâu hơn, các phương tiện vẫn có thể lưu thông tạm thời ở làn phía đông.

Quốc lộ 1 qua huyện Phù Mỹ bị ngập hơn nửa mét khiến ôtô di chuyển khó khăn. Ảnh: Thạch Thảo.

Tại huyện Hoài Nhơn, ông Nguyễn Chí Công - Phó chủ tịch UBND huyện cho biết, sáng 10/12, nhiều tuyến đường ở trung tâm thị trấn Bồng Sơn bị ngập sâu gần một mét, hầu hết xã phía bắc của huyện bị cô lập. "Chúng tôi phải dùng ca nô đưa mì tôm và nước uống đến nơi bà con bị chia cắt", ông Công cho hay.

Cũng tại huyện này, tuyến đường sắt qua xã Hoài Đức bị sạt lở mái taluy ba đoạn. Một cầu đường sắt bị nước cuốn trôi mố cầu, khiến tuyến đường sắt bị ách tắc từ tối 9/12. Công ty Quản lý khai thác Đường sắt Nghĩa Bình cho biết, công ty đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục ba điểm sạt lở ngay trong đêm. Đến trưa nay, tuyến đường sắt đã được khắc phục xong.

Trong khi đó, tại huyện Phù Cát, nước mưa cộng dồn hai ngày qua đã khiến hơn 2.200 ngôi nhà bị ngập, đây là địa phương nhà dân bị ngập nhiều nhất trong tỉnh. Hiện nước đang rút chậm nhưng vẫn còn 700 nhà bị ngập.

Nhiều nhà dân ở Bình Định bị ngập trong lũ. Ảnh: Thạch Thảo.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định, mưa lũ đã làm hơn 4.700 nhà bị ngập, 5 nhà sập; hiện còn hơn 2.000 nhà bị ngập. Gần 7.00 ha lúa mới gieo sạ, 370 ha hoa màu bị ngập; hơn 46.000 con gia cầm bị chết.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ đêm 8/12 đến 10/12, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Định có mưa vừa, mưa to và rất to.

Người dân TP Đà Nẵng đang sống chung với trận lụt lịch sử. Còn ở Quảng Nam, TP Tam Kỳ mênh mông nước, nhiều khu dân cư bị chia cắt; nước dâng cao một mét ở quốc lộ 1 qua huyện Thăng Bình khiến giao thông tê liệt. Ở Quảng Ngãi, hàng nghìn nhà dân ở các vũng trũng bị ngập, hàng chục điểm sạt lở chia cắt các xã miền núi.

Theo cơ quan khí tượng, đêm 10/12, tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa ở phía bắc tỉnh phổ biến 80-120 mm, phía nam tỉnh phổ biến 40-60 mm. Mưa lớn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.