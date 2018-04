Hai tàu cá Nghệ An bị tàu không rõ quốc tịch va chìm

Ngày 4/4, tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã ra khơi đưa 19 ngư dân trên hai tàu cá bị chìm ở biển về đất liền. Dự kiến sáng nay 5/4, tàu cứu nạn sẽ cập cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Theo nhà chức trách, rạng sáng qua, hai tàu cá mang số hiệu của Nghệ An với 19 ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển vịnh Bắc Bộ cách Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 90 hải lý về phía Đông Bắc thì bất ngờ bị một tàu (không rõ quốc tịch) nghi là tàu hàng va chạm.

Sau va chạm, tàu không rõ quốc tịch bỏ đi. Trong khi hai tàu cá Nghệ An bị chìm, tất cả các ngư dân đều văng xuống biển. May mắn có một tàu cá khác của Nghệ An đánh bắt gần đó đã phát hiện sự việc nên cứu được tất cả 19 người.

Tàu SAR trong một lần tham gia cứu hộ. Ảnh: Hải Bình.

Đến trưa ngày 4/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm đã điều tàu SAR 411 cùng 18 cán bộ đi cứu nạn. Gần 20h tàu cứu hộ đã tiếp cận được tàu cá đã vớt các ngư dân để chăm sóc sức khỏe, trấn an tinh thần những người gặp nạn.

"Có 6 ngư dân bị thương nặng, trong đó một người bị gãy tay. Khi cập cảng, chúng tôi sẽ chuyển những người bị thương vào bệnh viện chăm sóc", đại diện trung tâm cứu nạn thông tin.