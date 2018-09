Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương tìm thấy thi thể 2 nam sinh.

Chiều hôm trước, nhóm học sinh lớp 7 trường THCS Thanh An sau giờ học rủ nhau ra sông Sài Gòn (thuộc xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng) tắm. Trong lúc nô đùa, không may nam sinh 14 tuổi và 12 tuổi bị nước cuốn mất tích.

Thấy bạn bị nạn, những học sinh còn lại hô hoán người dân ứng cứu nhưng không kịp.

Nguyệt Triều