Hai giám đốc sở ở Thanh Hóa có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Chiều 12/12, HĐND tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Tại lần bỏ phiếu kỳ này, ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh không có phiếu tín nhiệm thấp. Ông Chiến được 87 phiếu tín nhiệm cao (chiếm gần 97% đại biểu có mặt), 3 phiếu tín nhiệm. Ông Nguyễn Đình Xứng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng không có phiếu tín nhiệm thấp, được 86 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm.

Hai cán bộ có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Đào Vũ Việt - Giám đốc Sở Xây dựng và bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đều có 6 phiếu tín nhiệm thấp. Bà Hằng được 64 phiếu tín nhiệm cao, 20 phiếu tín nhiệm, còn ông Việt được 52 phiếu tín nhiệm cao, 32 phiếu tín nhiệm.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều sau ông Việt, bà Hằng là Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn với 4 phiếu (bà nhận thêm 61 phiếu tín nhiệm cao, 25 phiếu tín nhiệm). Tổng số đại biểu HĐND tỉnh dự bỏ phiếu tín nhiệm là 90 người, có 4 đại biểu vắng mặt.

Trong phần phát biểu trước lúc bỏ phiếu tín nhiệm chiều 11/12, ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá cho hay, trên cơ sở kết quả tín nhiệm, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của từng lãnh đạo và khẳng định, "những thành viên có phiếu tín nhiệm thấp là cản trở sự phát triển chung nên cần thiết sẽ kiên quyết loại bỏ".

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá 17 diễn ra từ 11 đến 13/12. Trong ba ngày làm việc, các đại biểu sẽ xem xét nhiều vấn đề nóng trên địa bàn. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giải trình về một số dự án đầu tư công chậm tiến độ, số dư tạm ứng lớn; Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường trả lời chất vấn về tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép ở nhiều nơi, nhất là hoạt động khai thác cát trái phép.

Đại biểu HĐND cũng sẽ chất vấn về tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở khám chữa bệnh; tiến độ giải ngân và chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công...

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ giải trình về hoạt động tín dụng đen, cầm đồ trá hình dưới hình thức công ty tài chính; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tỉnh...

Chiều 12/12 có phần công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh do hội đồng bầu, tuy nhiên đến phần này, báo chị bị an ninh ngăn tác nghiệp do "bị chỉ đạo". Phiên chất vấn dự kiến sẽ diễn ra vào sáng 13/12.