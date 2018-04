Xe khách húc văng người đi xe đạp, treo lơ lửng mép sông

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trương Chung.

16h ngày 29/4 xe khách biển số Nghệ An lưu thông trên quốc lộ 1A hướng thành phố Vinh - huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Tới địa phận huyện Diễn Châu do đánh lái tránh một ôtô 4 chỗ băng ngang đường, xe khách lao sang trái đường đâm trúng một người phụ nữ đi xe đạp. Xe khách sau đó tiếp tục lao xuống vệ đường đâm cột biển hiệu bằng bê tông rồi treo ở mép sông.

Tai nạn khiến người phụ nữ đi xe đạp cùng một người khác trong ôtô 4 chỗ bị thương phải nhập viện.

Xe khách cắm đầu xuống mép bờ sông sau vụ tai nạn. Ảnh: Trương Chung.

Tại hiện trường, đầu xe khách vỡ nát gầm trước, xe 4 chỗ cũng bị hư hỏng. Cảnh sát giao thông địa phương sau đó phân luồng giao thông, điều tra tai nạn.