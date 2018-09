Xe buýt nát đầu sau tai nạn trước hầm chui ở Sài Gòn

Xe buýt nát đầu sau tai nạn. Ảnh: Sơn Hòa.

Chiều 16/9, dòng xe chạy trên đường Trường Chinh, hướng từ TP HCM đi Củ Chi. Đến trước hầm chui An Sương, phường Tân Hưng Thuận (quận 12), ôtô bốn chỗ bất ngờ dừng lại nên xe tải chạy phía sau không kịp xử lý, tông thẳng vào đuôi.

Cùng lúc ôtô khách 30 chỗ cũng thắng gấp nên xe buýt số 65 tuyến Bến Thành - An Sương tông tiếp vào phía sau. Hơn chục khách trên xe buýt hoảng loạn la hét sau tai nạn liên hoàn của bốn phương tiện.

Tài xế xe buýt cho biết lúc đó trời đang mưa khá to, các xe chạy tốc độ 60-70 km/h. Khi thấy tai nạn, anh cố thắng gấp nhưng không kịp. "Sau tai nạn, ôtô bốn chỗ cùng xe tải rời khỏi hiện trường. Xe buýt của tôi bị hư hỏng nặng nhưng may mắn tất cả hành khách trên xe đều được an toàn", tài xế Hùng nói.

Tại hiện trường, xe buýt biến dạng phần đầu, kính vỡ vụn kẹt chặt vào đuôi xe khách. Trên mặt đường xuất hiện vết thắng cháy đen, kéo dài hàng chục mét cùng mảnh vỡ vụn văng tung tóe.

Sơn Hòa