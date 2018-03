Tài xế dùng khuỷu tay lái xe buýt bị đuổi việc

Chiều 2/3, ông Lê Đức Thọ - Giám đốc một công ty vận tải ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, Công ty vừa chấm dứt hợp đồng đối với tài xế Trần An vì anh này có hành vi nghe điện thoại khi lái xe, dùng khuỷu tay điều khiển vô lăng.

Trưa 1/3, tài xế An lái xe buýt chở khách chạy trên quốc lộ 8A theo hướng huyện Hương Sơn đi TP Vinh (Nghệ An). Khi đến đoạn qua huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), tài xế An dùng tay trái điều khiển vô lăng, tay phải cầm điện thoại để nghe.

Tài xế An hai tay cầm điện thoại, dùng khuỷu tay điều khiển vô lăng xe buýt. Ảnh: Cắt từ video

Lát sau, anh An tiếp tục dùng tay phải lấy thêm một chiếc điện thoại khác ra để xem. Để xe buýt tiếp tục chạy, nam tài xế phải dùng khửu tay điều khiển vô lăng. Toàn bộ sự việc được một hành khách dùng điện thoại ghi lại, phản ánh tới công ty chủ quản.

Theo giám đốc Thọ, nhận phản ánh, công ty đã gọi tài xế An lên làm việc, anh này thừa nhận hành vi sai trái. "Chúng tôi luôn quán triệt các lái xe phải xem tính mạng con người là trên hết. Quy định đã rõ ràng, anh An vi phạm thì buộc phải chấm dứt hợp đồng", ông nói.

Tài xế An làm việc tại công ty vận tải ở huyện Hương Sơn gần một năm nay, mức lương tính theo ngày lao động; từ 270.000-300.000 đồng mỗi ngày.

Lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) cho biết, sắp tới nhà chức trách sẽ làm việc với công ty chủ quản nơi anh An làm việc để đưa ra hướng xử phạt hành chính tài xế này.