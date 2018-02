Phát hiện tàu cá không người lái trôi dạt trên biển

Chiều 4/2, hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam nhận được yêu cầu tìm kiếm thuyền viên của tàu không có số hiệu.

Anh Hoàng Văn Côi (trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đang đánh bắt hải sản cách bãi biển Quỳnh Minh (Nghệ An) khoảng 11 hải lý về phía Đông thì phát hiện một tàu không có số hiệu, đang chạy tự do. Anh Côi cùng các thuyền viên đã neo cố định tàu, rồi qua kiểm tra nhưng không thấy lái tàu; trên tàu có một chiếc điện thoại di động để lại. Anh Côi đã liên lạc về đất liền để báo tin.

Cơ quan chức năng xác minh, tàu không người lái do thuyền viên Mai Văn Tráng (trú tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Chiều tối cùng ngày, nhiều tàu cá của ngư dân Thanh Hóa trên vùng biển nhận được thông tin cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm anh Tráng.

Hệ thống thông tin Duyên hải đã chuyển tiếp thông tin tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn.