Người dân cùng cảnh sát dọn hàng tấn củ mì sau tai nạn liên hoàn

Sáng 28/1, tài xế Nguyễn Mạnh Hùng chạy ôtô tải chở củ mì từ Bình Định ra khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi). Đến đoạn đường tránh quốc lộ 1A qua huyện Mộ Đức, ôtô va chạm với xe container làm hàng tấn củ mì đổ xuống đường.

Người dân Quảng Ngãi giúp cảnh sát giao thông dọn dẹp củ mì đổ văng xuống đường tránh quốc lộ. Ảnh: Thạch Thảo.

Nhiều ôtô qua lại sau đó đã giẫm củ mì nát vụn thành bột nhão. Mặt đường trơn trượt là nguyên nhân gây ra hai tai nạn khác. Trong đó, một xe đầu kéo và ôtô va chạm làm hai đầu xe biến dạng. Một ôtô tải chở 500 con lợn bị lao xuống ruộng khiến nhiều lợn con chết. May mắn tai nạn liên hoàn không gây thương vong.

Đại úy Nguyễn Quốc Cường, Đội phó CSGT, Công an huyện Mộ Đức cho biết, công an huyện cùng phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh đã huy động hàng chục cảnh sát đến hiện trường để điều tiết phân luồng, khám nghiệm hiện trường và cứu hộ các ôtô gặp nạn.

Nhiều ôtô bị tai nạn sau khi củ mì đổ xuống đường. Ảnh: Thạch Thảo.

Khi hơn 15 chiến sĩ cùng nhà xe đang nhặt củ mì và dọn xác mì nát vụn trên đường để tránh nguy hiểm cho xe cộ lưu thông thì một số người dân xung quanh và người đi đường cũng đứng lại giúp.

Nhờ có sự chung tay của nhiều người, củ mì được dọn dẹp nhanh chóng. Đoạn đường được thông xe sau 4 giờ.