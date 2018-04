Hàng chục người nâng xe tải cứu hai nạn nhân kẹt dưới gầm

Sáng 23/4, xe tải biển số Nghệ An do nam trung niên điều khiển chạy trên quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc, khi tới địa phận huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã đâm xe máy chở hai người đi cùng chiều.

Nâng xe tải Hiện trường vụ tai nạn Tai nạn khiến hai người đàn ông trên xe máy văng xuống đường, bị xe tải kéo lê một đoạn trước khi dừng. Nghe tiếng nạn nhân kêu gào, hàng chục người tham gia giao thông và người dân hai bên đường cùng nhau nhấc bánh chiếc xe tải nổi lên để kéo hai người bị nạn đang kẹt ở gầm ra ngoài, đưa đi cấp cứu. Chiếc xe máy của nạn nhân bị vỡ nát ở gầm xe. Cảnh sát giao thông địa phương đang làm rõ nguyên nhân tai nạn.