Hai người nước ngoài tử vong sau cú tông của xe khách

Khoảng 11h30 ngày 2/2, hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc di chuyển bằng xe máy trên tuyến quốc lộ 10, hướng từ huyện Kim Sơn đi TP Ninh Bình. Khi đến địa phận xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh đã va chạm với xe khách biển số Ninh Bình lưu thông hướng ngược lại.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: L.S.

Cú va chạm rất mạnh khiến cả hai người đi trên xe máy ngã ra đường và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy vỡ nát nhiều bộ phận, đầu ôtô khách cũng bị hư hỏng bên lái.

Tối 2/2, Trưởng công an huyện Yên Khánh Trần Xuân Phú, cho hay do vụ việc có yếu tố người nước ngoài nên đã được chuyển cho phòng PC45, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý.