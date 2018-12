Đề xuất đại biểu không tranh luận trong phiên chất vấn tại Quốc hội

Ngày 11/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổng kết kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 (giữa năm 2019).

Trình bày dự thảo báo cáo, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sau 22,5 ngày làm việc (từ 22/10 đến 20/11), Quốc hội đã hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 và để lại những dấu ấn quan trọng, tạo đà cho đất nước phát triển bền vững trong những năm sắp tới.

Tuy nhiên, theo ông Phúc, việc tổ chức kỳ họp thứ 6 vẫn còn một số hạn chế, trước hết là việc đóng dấu mật một số tài liệu chưa phù hợp với mức độ mật của nội dung, gây khó khăn trong bảo quản và sử dụng. Một số báo cáo kết quả giám sát chưa đề cập đầy đủ, toàn diện các mặt hoạt động của Bộ trưởng, Trưởng ngành; phần nhiệm vụ, giải pháp được đề xuất trong một số báo cáo về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước chưa sát tình hình thực tiễn.

Riêng trong hoạt động chất vấn, Tổng thư ký Quốc hội cho rằng một số câu hỏi nằm ngoài phạm vi chất vấn; có đại biểu nêu câu hỏi còn dài, không đi thẳng vào trọng tâm, thông tin đưa ra thiếu chính xác.

"Có Bộ trưởng, Trưởng ngành trả lời chung chung, chưa đi thẳng vào vấn đề, né tránh trách nhiệm cá nhân", ông Phúc nói.

Nhiều thành viên Thường vụ Quốc hội cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu thêm nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nói, nên khoanh lại những nhóm vấn đề chất vấn để có thể đào sâu được các nội dung và đảm bảo sự tập trung. Ông Hiển cho rằng, khi chia thành các nhóm vấn đề hẹp như kinh tế- xã hội, tư pháp, an ninh quốc phòng... thì sẽ có sự tập trung cao hơn.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề nghị không nên có tranh luận giữa các đại biểu trong chất vấn. Theo ông, đại biểu hỏi thì Bộ trưởng, Trưởng ngành phải trả lời. Còn Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đánh giá, hỏi nhanh đáp gọn là tốt nhưng mỗi Bộ trưởng chỉ có ba phút để trả lời một câu hỏi sẽ không đủ thời gian để làm rõ vấn đề.

Kết luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao đợt chất vấn vừa qua khi số người chất vấn và trả lời chất vấn đều đạt kỷ lục. Bà cũng đồng ý với các ý kiến cho rằng cần đưa ra quy tắc là khi đại biểu hỏi thì người bị chất vấn phải trả lời ngay.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2019, làm việc khoảng 20 ngày.

Tại phiên họp ngày 31/10, khi chất vấn Bộ trưởng Công an , đai biểu Lưu Bình Nhưỡng phản ánh "vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp, không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt 100%...".

Ý kiến trên đã nhận được nhiều tranh luận trên hội trường. Trong đó, Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu cho hay trong hơn 142.000 đơn các cơ quan tố tụng đã thụ lý thì có 87 đơn chưa thụ lý và 82 đơn thuộc ngành công an. "Đại biểu Nhưỡng lấy 82 chia 87 thành 94% là cách tính không đúng", ông Cầu nêu quan điểm.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tại cuộc họp báo kết thúc kỳ họp cũng cho rằng "ý kiến của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nêu ra chưa chính xác".