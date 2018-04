Cuối tuần miền Bắc se lạnh

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc sẽ giảm 10 độ

Chiều 6/4, những đợt gió mùa đông bắc dồn dập tràn về gây mưa, nền nhiệt miền Bắc giảm phổ biến 7-9 độ C. Một số nơi giảm sâu hơn như Chí Linh (Hải Dương) chỉ còn 17 độ; Bảo Lạc (Cao Bằng) còn 18 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lúc 13h chỉ 9 độ C.

Đêm nay, nền nhiệt miền Bắc tiếp tục giảm do nằm sâu trong khối khí lạnh và khô. Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ còn 16-17 độ. Vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn chỉ 12-14 độ, trong đó khu vực cao như Sa Pa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ dưới 10 độ C.

Miền Bắc còn lạnh hai ngày cuối tuần với nhiệt độ 17-21. Ảnh minh họa: Ngọc Thành.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày mai Bắc Bộ trời vẫn lạnh nhưng có nắng nhẹ về chiều, nhiệt độ tăng lên 19-21.

Với miền Trung, nền nhiệt chiều nay ở Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, xuống dưới 23 độ. Đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục dồn xuống cộng với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, nên từ Thanh Hóa trở vào Quảng Ngãi sẽ có mưa to và giông, nguy cơ có lốc xoáy, mưa đá.

Đợt lạnh được dự báo kéo dài đến hết ngày 8/4, sau đó trời ấm dần, chỉ còn lạnh về đêm và sáng.

