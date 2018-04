Bắc Bộ mưa giông trong ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây, hai ngày cuối tuần Tây Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện nắng nóng, một số nơi trên 37 độ C như: Yên Châu (Sơn La); Quỳ Hợp (Nghệ An)... Hôm nay, các khu vực này tiếp tục nắng nóng, phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 38 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một bộ phận không khí lạnh đang tràn xuống, từ gần sáng và ngày mai 24/4 Đông Bắc Bộ sẽ có mưa giông. Đến chiều và tối mai, vùng mưa mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi mưa to và giông mạnh.

Miền Bắc mưa rào và giông trong ngày nghỉ lễ 10/3. Ảnh: Ngọc Thành

Đến thứ tư 25/4, ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, gồm cả Phú Thọ, sẽ có mưa rào và giông. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Do mưa và tác động yếu của không khí lạnh, từ ngày 25 đến 27/4, nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm xuống dưới 25, trời se lạnh về đêm và sáng.

Thủ đô Hà Nội gần sáng mai sẽ có mưa rào và giông. Mưa duy trì đến hết ngày 26/4.