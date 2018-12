Việt Nam đề nghị Malaysia tạo điều kiện cho cổ động viên mua vé bóng đá

Việt Nam khuyến cáo CĐV bóng đá tránh khu vực biểu tình khi đến Malaysia

Người bán các vật phẩm trang trí, cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với Philippines ở sân vận động Mỹ Đình ngày 6/12. Ảnh: Ngọc Thành.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia hôm qua có buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Thể thao, Bộ Nội vụ và Liên đoàn bóng đá Malaysia, thảo luận về việc sắp có một lượng lớn cổ động viên Việt Nam sang Malaysia cổ vũ cho đội tuyển bóng đá trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup ngày 11/12, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

Đại sứ quán Việt Nam đề nghị Malaysia và ban tổ chức tạo điều kiện cho cổ động viên Việt Nam mua vé vào sân, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho cổ động viên Việt Nam, hạn chế để xảy ra va chạm giữa các cổ động viên, cung cấp các đầu mối an ninh, cấp cứu y tế để liên lạc, đồng thời phối hợp xử lý trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần thiết.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia túc trực đường dây nóng bảo hộ công dân, sẵn sàng phối hợp cùng cơ quan chức năng sở tại xử lý các vấn đề phát sinh, tiến hành biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, ngày 7/12, Bộ Ngoại giao đã phát thông cáo lưu ý cổ động viên Việt Nam sang Malaysia hạn chế đến khu vực có thể diễn ra biểu tình hay những nơi công cộng tụ tập đông người.

Đại sứ quán Việt Nam đề nghị các cổ động viên khi tới Malaysia cổ vũ đội tuyển nên mua vé tại quầy hoặc qua trang web chính thức, cần bảo quản tư trang, đặc biệt là giấy tờ tùy thân, để tránh mất mát, hộ chiếu phải còn giá trị sử dụng trên 6 tháng.

Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ với Đại sứ quán tại Malaysia theo đường dây nóng +60 321.484.534 và +60 321.410.709 hoặc liên hệ với tổng đài bảo hộ công dân theo số máy +84.981.84.84.84.