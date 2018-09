Trump được bảo vệ như thế nào khi dự họp LHQ ở New York?

Tổng thống Mỹ, Iran 'khẩu chiến' tại Liên Hợp Quốc / Trump tuyên bố đạt được nhiều thành tựu hơn các chính quyền trong lịch sử

Xe tải chứa cát được bố trí làm hàng rào an ninh trước tháp Trump. Ảnh: Reuters.

Hầu hết lãnh đạo thế giới đang tụ hội tại New York trong tuần này để dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 18/9 - 1/10, nhưng chỉ một người duy nhất nghỉ lại trên đỉnh tháp Trump.

FBI, Mật vụ và Sở cảnh sát New York đã chuẩn bị kỹ càng để bảo vệ các lãnh đạo quốc tế và Trump, người ở lại căn hộ penthouse của mình, theo NYTimes.

Xe tải cát

Gần 50 xe tải chứa đầy cát được bố trí trên đường phố để lập thành vành đai an ninh. Đây là những chiếc xe chở rác và xe rải muối nặng 16 tấn có thể mang khối cát tương đương trọng lượng xe. Chúng từng được bố trí để bảo đảm an ninh cho những sự kiện lớn như cuộc diễu hành vào lễ Tạ ơn và mừng năm mới tại Quảng trường Thời đại.

Biện pháp chống khủng bố này trở nên phổ biến hơn từ năm 2016, sau khi một người đàn ông lao xe tải vào đám đông ở Nice, Pháp vào ngày quốc khánh.

"Chúng là những chướng ngại vật 32 tấn", Vito A. Turso, phát ngôn viên của Sở Vệ sinh New York - nơi cung cấp xe - cho biết "Chúng tôi đã giúp giữ gìn thành phố New York sạch đẹp. Giờ chúng tôi còn giúp giữ thành phố an toàn".

Phong tỏa đường

Kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thường tạo ra tình trạng ùn tắc giao thông. Cảnh sát cho biết có thời điểm 189 đoàn xe dự kiến đi qua Manhattan trong một ngày.

Lựa chọn của Trump là ở lại tòa tháp của mình càng làm vấn đề thêm phức tạp. Khi Tổng thống Mỹ đi ra hay đi vào tháp Trump, xe cộ không được phép lưu thông tại một số con đường lân cận.

Người đi bộ vẫn có thể vào những đường này nhưng rào chắn được dựng lên ở vỉa hè trước tòa tháp. Những người muốn đi vào vỉa hè đó sẽ phải đi qua chốt kiểm tra của mật vụ.

Những biện pháp này khiến các cơ sở kinh doanh gần nhà Trump vắng khách. Thay vì ở trong cửa tiệm, các nhân viên rảnh rỗi đứng ở bên ngoài lối vào để chờ đợi cơ hội nhìn thấy Tổng thống.

Siêu xe Quái thú của Trump đỗ ở bên ngoài tháp Trump ngày 25/9. Ảnh: Reuters.

Cảnh giác

Tháp Trump vẫn mở cửa cho công chúng trong suốt thời gian lưu trú của Trump. Mật vụ được bố trí tại tất cả tầng trong khu ẩm thực của tòa tháp, kể cả cánh cửa hậu dẫn đến một cửa hàng thời trang.

Tại cuộc họp báo tuần trước, lãnh đạo từ các cơ quan an ninh nhấn mạnh rằng tinh thần cảnh giác là chìa khóa để giữ thành phố an toàn.

Chuẩn bị trước các cuộc biểu tình

67 cuộc biểu tình dự kiến diễn ra trong thời gian kỳ họp được tổ chức, Thomas Galati, giám đốc tình báo của Sở Cảnh sát New York cho biết.

Trụ sở Liên Hợp Quốc và Dag Hammarskjold Plaza là nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình, nhưng lực lượng hành pháp cũng sẽ phải đối mặt với một số hoạt động phản đối bên ngoài tháp Trump, Galati nói thêm. "Tháp Trump là nơi thường xuyên có biểu tình. Chúng tôi đã biết trước một số hoạt động sẽ diễn ra. Chúng tôi có người để giữ tình hình yên bình".

Một số nhà hoạt động có kế hoạch tổ chức biểu tình tại những nơi khác ở Manhattan. Nhóm chống Trump Rise and Resist ngày 25/9 biểu tình bên ngoài Khách sạn Quốc tế Trump tại Vòng xuyến Columbus.

"Điều quan trọng đối với chúng tôi là lưu dấu lịch sử rằng chúng tôi đã biểu tình trong khi sự kiện này đang diễn ra", Jamie Bauer, một thành viên của Rise and Resist, nói.

Chi phí

Chi phí để bảo vệ Trump tại nhà của ông ở New York là 308.000 USD/ ngày, theo ước tính của cảnh sát vào đầu năm ngoái khi Trump còn là tổng thống đắc cử.

Sở cảnh sát năm nay không tiết lộ chi phí bảo vệ tổng thống, nhưng chi phí đảm bảo an ninh cho kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được ước tính là 20-30 triệu USD. Chính phủ liên bang thường trả số tiền này cho thành phố.

"Chúng tôi có nhiều cách để giữ an toàn cho mọi người", ủy viên cảnh sát New York James P. O'eill nói. "Có nhiều thứ công chúng nhìn thấy nhưng cũng có những điều họ không nhận ra".