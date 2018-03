Đoàn tàu hỏa bọc thép chuyên chở lãnh đạo Triều Tiên

Kim Jong-un có thể đang bí mật thăm Trung Quốc / Đoàn tàu đặc biệt nghi chở Kim Jong-un thăm Trung Quốc

Con tàu chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il thăm Nga năm 2011. Ảnh: AP.

Một đoàn tàu đặc biệt ngày 25/3 từ Triều Tiên đi qua thành phố biên giới Đan Đông ở Trung Quốc, làm dấy lên tin đồn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang bí mật tới thăm Bắc Kinh. Hình ảnh do truyền thông Nhật quay được cho thấy toa tàu màu xanh lá cây với những đường kẻ song song màu vàng, tương tự phương tiện mà cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha ông Kim Jong-un, từng dùng khi ra nước ngoài.

Tàu hỏa từ lâu đã là phương tiện ưa thích của các lãnh đạo Triều Tiên. Ông Kim Nhật Thành, ông nội của Kim Jong-un, từng sử dụng một đoàn tàu hỏa làm sở chỉ huy di động trong Chiến tranh Triều Tiên và ông vẫn thích đi tàu sau khi đình chiến. Ông bắt đầu cho xây dựng nhiều khu nhà an toàn nằm gần ga tàu, 19 ga trong số đó chỉ phục vụ các đoàn tàu riêng.

Ông Kim Jong-il thì thích đi đường sắt do ông sợ ngồi trên máy bay, theo BBC. Ông Kim đã sử dụng tàu hỏa khi thăm các đơn vị quân đội và nhà máy hoặc đi nước ngoài.

Những con tàu chuyên chở lãnh đạo Triều Tiên được bọc thép và có nhiều tiện nghi. Báo Chosun Ilbo năm 2009 dẫn nguồn tin tình báo Hàn Quốc và Mỹ nói rằng ông Kim Jong-il có 6 đoàn tàu riêng. Tàu có phòng họp và phòng ngủ, điện thoại vệ tinh và TV được lắp đặt để các lãnh đạo nhận được báo cáo của cấp dưới và có thể ra lệnh trong khi di chuyển.

Tàu của ông Kim thường di chuyển với tốc độ 60 km/h. Để đảm bảo an ninh, đoàn tàu chở ông sẽ đi giữa hai đoàn khác. Tàu đi đầu có nhiệm vụ kiểm tra độ an toàn của tuyến đường sắt và tàu đi cuối chở các nhân viên an ninh.

Các biện pháp an ninh được đẩy mạnh sau khi một vụ nổ xảy ra tại Ryongchon, gần biên giới với Trung Quốc vào năm 2004, khiến khoảng 160 người chết và 1.300 người bị thương. Vụ nổ được cho là do tàu chở dầu và hóa chất đâm trúng đường dây điện. Do vụ này xảy ra chỉ ba giờ sau khi đoàn tàu chở ông Kim đi qua khu vực, có những đồn đoán rằng đây là một âm mưu ám sát.

Ông Kim Jong-il tại biên giới Triều Tiên - Nga năm 2001. Ảnh: Tass.

Kim Jong-il từng vài lần sử dụng tàu để đi nước ngoài như Trung Quốc và Nga. Cựu quan chức ngoại giao Nga Konstantin Pulikovsky, người từng ngồi cùng tàu với ông Kim khi nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga năm 2001, cho biết trên tàu có những nữ nhân viên xinh đẹp và tôm hùm tươi cùng với rượu vang thượng hạng được đưa đến các điểm dừng trên tuyến đường.

Trong những bữa ăn tối kéo dài đến 4 giờ đồng hồ trên tàu, khách mời và nhân viên cùng nhau hát những bài hát của Nga và Triều Tiên, Pulikovsky viết trong hồi ký. Tháng 8/2011, Kim Jong-il lại đến thăm Nga bằng tàu và gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Tuy nhiên, giới quan sát đôi khi cũng bị hớ khi suy đoán về hoạt động của lãnh đạo Triều Tiên dựa trên sự xuất hiện của các con tàu. Tháng 4/2010, nhiều người cho rằng Kim Jong-il bí mật thăm Trung Quốc vì có thông tin về việc nhìn thấy tàu của ông tại thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc. Thực tế, đây chỉ là một đoàn tàu chở hàng và ông Kim khi đó vẫn ở Triều Tiên.

Phương Vũ