Đêm tỷ phú Trung Quốc bị cáo buộc tấn công tình dục ở Mỹ

Lưu Cường Đông - tỷ phú Trung Quốc bị tố cáo tấn công tình dục

Lưu Cường Đông, nhà sáng lập kiêm CEO của JD.com, trong một cuộc phỏng vấn tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 9/6/2017. Ảnh: Reuters.

Lưu Cường Đông, người sáng lập kiêm CEO của trang bán lẻ trực tuyến Trung Quốc JD.com, bị bắt tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, vào tối 31/8 do có hành vi phạm tội liên quan tới tình dục.

Người tố cáo là một sinh viên 21 tuổi tại Đại học Minnesota. Theo những bằng chứng hãng thông tấn Reuters thu thập được, vào đêm tỷ phú Trung Quốc có mặt tại căn hộ của nữ sinh, cô đã gửi một tin nhắn qua WeChat cho bạn mình, nói rằng Lưu ép cô quan hệ tình dục với ông.

"Mình chưa sẵn sàng. Ngày mai mình sẽ nghĩ cách trốn thoát", cô gái gửi đi tin nhắn bằng tiếng Trung vào khoảng 2h sáng ngày 31/8, đồng thời cầu xin bạn mình không gọi cảnh sát.

"Nhưng ông ấy sẽ ngăn cản điều đó. Cậu đánh giá thấp quyền lực của ông ấy rồi", sinh viên 21 tuổi đề cập tới Lưu. Will Florin, một trong các luật sư của cô gái, xác nhận những tin nhắn này là của thân chủ mình.

Lưu tới Minneapolis trong thời gian ngắn để tham dự chương trình đào tạo tiến sĩ kinh doanh do Đại học Minnesota liên kết với Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc thực hiện. Tỷ phú đã tổ chức một bữa tiệc vào tối ngày 30/8 tại nhà hàng Nhật Bản Origami Uptown với hơn 20 khách mời, chủ yếu là đàn ông.

Bữa tiệc kết thúc vào khoảng 21h30 với hóa đơn 2.200 USD. Cảnh quay từ camera an ninh cho thấy một vị khách say xỉn phải nhờ đến sự trợ giúp của ba người khác để ra khỏi nhà hàng. Nữ sinh đã nhắn tin cho một người bạn khác, nói rằng cô bị ép uống rượu tối hôm đó. "Đấy là một cái bẫy. Mình đã thực sự say", cô viết.

Các nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ Lưu và cô gái đã tới một ngôi nhà ở Minneapolis, nơi bạn cùng lớp của Lưu thuê để có chỗ tụ tập, hút thuốc và uống rượu mỗi đêm. Tuy nhiên, nguồn tin khác cho biết hai người này chỉ xuất hiện bên ngoài căn nhà, sau đó cùng lên xe để tới địa điểm khác.

Trong tin nhắn gửi cho bạn, nữ sinh nói rằng Lưu "bắt đầu động chạm" cô khi ở trong xe. "Sau đó mình xin ông ấy đừng làm vậy, nhưng ông ấy không nghe", cô viết. Cuối cùng, hai người đã tới căn hộ của nữ sinh, nguồn tin cho biết.

Theo báo cáo của cảnh sát, vụ cưỡng bức xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 31/8. Cảnh sát tới căn hộ ngay sáng hôm đó sau khi nhận thông báo của bạn cô gái. Lưu vẫn đang ở căn hộ khi cảnh sát tới, nhưng tỷ phú chưa bị bắt. Diễn biến sự việc tại thời điểm này chưa được làm rõ.

Cô gái sáng 31/8 nhắn tin với bạn mình rằng cô không biết lý do tỷ phú để ý tới "một cô gái bình thường" như mình. "Nếu chỉ có mình bị như vậy, mình có thể tự tử ngay lập tức. Nhưng mình sợ bố mẹ sẽ đau khổ", cô viết. Nữ sinh tiết lộ thêm rằng sẽ giữ lại khăn trải giường để làm bằng chứng.

Cảnh sát đã tới Đại học Minnesota sau cuộc gọi khẩn cấp lúc 21h tối 31/8. Trước sự có mặt của các đại diện trường, cô gái đã cáo buộc Lưu tội cưỡng bức. Lưu tới văn phòng nhà trường vào khoảng 23h. Theo lời kể của nhân chứng, Lưu không bộc lộ cảm xúc gì khi bị cảnh sát còng tay, đồng thời yêu cầu một phiên dịch viên.

Lưu Cường Đông sau khi bị cảnh sát bắt hôm 31/8. Ảnh: Hennepin County Sheriff's Office.

Lưu được thả vào chiều 1/9, 17 giờ sau khi bị bắt, bởi cảnh sát cho rằng không cần tiếp tục giam ông trong thời gian điều tra. Tỷ phú này cũng không bị buộc tội, đồng thời phủ nhận bất cứ hành vi sai trái nào. Ông quay lại Bắc Kinh và tiếp tục lãnh đạo công ty vài ngày sau đó. "Không có sự gián đoạn nào trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của JD.com", Loretta Chao, phát ngôn viên của công ty cho biết.

"Những cáo buộc này không tương thích với bằng chứng mà chúng tôi hy vọng có thể tiết lộ với công chúng khi vụ án khép lại", Jill Brisbois, luật sư của Lưu, bình luận về các tin nhắn Reuters công bố, đồng thời nhấn mạnh sự vô tội của thân chủ. Bà Loretta Chao cũng nói rằng "mọi chuyện sẽ rõ ràng" khi các chi tiết trong sự việc được công bố, và "các tin nhắn không nói lên toàn bộ câu chuyện".

Florin Roebig và Hang & Associates, các công ty luật đại diện cho nguyên đơn, khẳng định nữ sinh này "hoàn toàn hợp tác" với cảnh sát và đã chuẩn bị hỗ trợ các công tố viên. Khi được hỏi liệu thân chủ có kế hoạch khởi kiện dân sự hay không, Florin cho biết "quyết định về pháp lý với ông Lưu và những người khác sẽ được tiết lộ tại thời điểm thích hợp".

Sở cảnh sát Minneapolis đã chuyển kết quả điều tra ban đầu cho các công tố viên địa phương để quyết định có buộc tội Lưu hay không, nhưng quá trình này không có thời hạn.

Cáo buộc chống lại Lưu thu hút sự chú ý của dư luận bởi tỷ phú 45 tuổi này được ca ngợi như một tấm gương khởi nghiệp thành công. Bên cạnh đó, Chương Trạch Thiên, người vợ 24 tuổi của Lưu, là một người nổi tiếng ở Trung Quốc với biệt danh "em gái trà sữa"sau khi bức ảnh cô cầm cốc trà sữa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Là trang thương mại điện tử lớn thứ hai ở Trung Quốc sau Alibaba, JD.com thu hút các nhà đầu tư lớn như Walmart, Google, Tencent. Theo Forbes, tính đến đầu năm 2018, Lưu sở hữu khối tài sản khoảng 12,7 tỷ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu công ty đã giảm khoảng 15% từ khi xảy ra sự cố tại Mỹ và tụt dốc khoảng 36% trong năm nay.

Theo hồ sơ của cảnh sát, Lưu bị nghi ngờ có hành vi cưỡng hiếp cấp độ một. Chính quyền bang Minnesota xác định cưỡng hiếp cấp độ một là mức độ phạm tội nghiêm trọng nhất liên quan đến hành vi "xâm hại tình dục người khác". Nếu bị truy tố và kết tội, Lưu có thể phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm.

Ánh Ngọc