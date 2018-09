Trước LHQ, Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử giữa kỳ Mỹ

Đợt thuế mới của Mỹ và Trung Quốc chính thức hiệu lực / Trung Quốc ví đòn thuế của Mỹ như 'dao kề cổ'

Tổng thống Mỹ Trump tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày 25/9. Ảnh: AFP.

"Trung Quốc cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử vào tháng 11 của chúng tôi. Chống lại chính quyền của tôi", Trump hôm nay nói tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do ông chủ trì. Tổng thống Mỹ không cung cấp bằng chứng cho cáo buộc này. Trung Quốc chưa phản ứng trước phát biểu của Trump, theo Reuters.

"Họ không muốn tôi hoặc chúng tôi giành chiến thắng bởi vì tôi là tổng thống đầu tiên thách thức Trung Quốc về thương mại và chúng tôi đang thắng ở mọi cấp độ. Chúng tôi không muốn họ can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới", Trump nói thêm.

Cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa của Trump có thể tiếp tục kiểm soát hạ viện và thượng viện Mỹ hay không.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng. Mỹ từ đầu tuần này áp mức thuế 10% với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc, đồng thời đe dọa đánh thuế với thêm 267 tỷ USD hàng hóa. Bắc Kinh đáp trả bằng cách tuyên bố mức thuế mới lên 60 tỷ USD hàng nhập khẩu Mỹ. Trước đó, hai bên đã áp thuế với 50 tỷ USD hàng hóa của nước đối phương.

Washington cáo buộc Bắc Kinh ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ và buộc các công ty Mỹ phải chia sẻ công nghệ. Nhà Trắng tin rằng các gói áp thuế lớn sẽ buộc Trung Quốc chấm dứt hành vi này, trong khi Bắc Kinh thề sẽ đáp trả mọi động thái "khiêu khích" về thương mại của Washington.