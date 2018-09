Trung Quốc từ chối cho tàu chiến Mỹ cập cảng Hong Kong

Phó đô đốc Trung Quốc hủy họp vào phút chót với Tư lệnh hải quân Mỹ

Các phi cơ Mỹ triển khai phía trên tàu sân bay USS John C. Stennis khi đi qua Biển Philippines ngày 18/6/2016. Ảnh: Reuters.

"Chính phủ Trung Quốc không phê chuẩn đề nghị cho phép tàu đổ bộ tấn công USS Wasp của Mỹ tới thăm cảng Hong Kong", Reuters dẫn lời phát ngôn viên lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong, Trung Quốc hôm nay tuyên bố. Tuy nhiên, phát ngôn viên nhấn mạnh các tàu Mỹ từng có nhiều chuyến thăm thành công tại Hong Kong, đồng thời bày tỏ hy vọng hoạt động này sẽ tiếp tục.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng không trực tiếp trả lời câu hỏi về vấn đề này. "Đối với đề nghị cho phép các tàu quân sự của Mỹ tới thăm Hong Kong, Trung Quốc luôn tiến hành phê duyệt từng trường hợp, dựa trên nguyên tắc về chủ quyền và tình hình chi tiết", ông cho biết.

Vào năm 2016, thời điểm căng thẳng leo thang do xung đột các vấn đề về Biển Đông, Trung Quốc từng không cho phép một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ do tàu John C. Stennis dẫn đầu cập cảng Hong Kong.

Trung Quốc hôm 22/9 đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, đồng thời hoãn các cuộc đàm phán quân sự chung nhằm phản đối việc Washington trừng phạt một đơn vị quân đội của nước này vì mua vũ khí Nga. Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đang ngày càng căng thẳng sau khi mức thuế mới hai bên áp đặt lên hàng nhập khẩu của nhau có hiệu lực.

Ánh Ngọc