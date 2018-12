Thủ tướng New Zealand nén nước mắt xin lỗi gia đình cô gái Anh bị sát hại

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: AFP.

Không kiềm chế được xúc động, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm nay cho biết bà cảm thấy xấu hổ vì cái chết của nữ du khách 22 tuổi Grace Millane. Thi thể của Millane được tìm thấy hôm qua tại một công viên ở ngoại ô thành phố Auckland, theo AFP.

"Nhân danh đất nước New Zealand, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình Grace. Con gái các bạn đáng nhẽ phải được an toàn ở đây nhưng không phải vậy và tôi thành thực xin lỗi vì điều này", bà Ardern nói.

Millane mất tích từ hôm 1/12 vào đúng dịp sinh nhật 22 tuổi. Cái chết của Millane gây choáng váng ở New Zealand bởi đây được coi là quốc gia an toàn đối với du khách. New Zealand chỉ xảy ra chưa đầy 50 vụ giết người một năm trên dân số 4,8 triệu người.

Một nghi phạm là nam giới, 26 tuổi, chưa được công bố danh tính vì lý do pháp lý, hôm nay hầu tòa ở Auckland với cáo buộc sát hại Millane. Thẩm phán Evangelos Thomas mở đầu phiên tòa bằng lời chia buồn gửi tới gia đình Millane.

"Tôi không biết phải nói gì với gia đình nạn nhân, nỗi đau của họ chắc hẳn rất lớn", ông cho hay. "Tất cả chúng ta đều hy vọng công lý sẽ nhanh chóng được thực thi để mang đến cho các bạn chút bình yên".

Trước khi bị giết, Millane đang trong hành trình một năm chu du khắp thế giới và cô đã ở New Zealand được hai tuần. Đây là chuyến đi nước ngoài một mình đầu tiên của Millane.