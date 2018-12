Triều Tiên tức giận vì Hàn Quốc mua vũ khí nước ngoài

Mỹ đồng ý bán lô vũ khí 2,6 tỷ USD cho Hàn Quốc

Máy bay tuần thám biển P-8A của hải quân Mỹ bay biểu diễn năm 2017. Ảnh: Reuters.



"Quan điểm của quân đội Hàn Quốc, không khác với những hành động bừa bãi trong thời kỳ đối đầu trước đó, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ người dân Triều Tiên và cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ", website tuyên truyền Uriminzokkiri của Triều Tiên hôm nay đăng bài xã luận cho biết.

Bài xã luận được công bố nhằm chỉ trích kế hoạch mua các hệ thống radar Green Pine Block C do Israel sản xuất trị giá gần 300 triệu USD cũng như máy bay trinh sát Mỹ P-8 Poseidon và nhiều khí tài nước ngoài khác do quân đội Hàn Quốc thông báo gần đây.

Uriminzokkiri nhấn mạnh Seoul nên "rút ra bài học từ sự sụp đổ của chính quyền bảo thủ trước đây vốn đã đẩy mối quan hệ liên Triều tới giai đoạn tồi tệ nhất".

Ngoài ra, các cơ quan tuyên truyền khác của Bình nhưỡng như DPRK Today và Meari cũng đăng bài viết lên án quyết định của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in là "miệng nam mô bụng một bồ dao găm".

Hàn Quốc và Triều Tiên trên lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến 1950-1953 kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình. Dù vậy, quan hệ hai nước gần đây được cải thiện đáng kể sau ba lần lãnh đạo Hàn - Triều gặp thượng đỉnh trong năm nay nhằm hướng tới nỗ lực phi hạt nhân hóa và đảm bảo hòa bình lâu dài trên bán đảo.

Hai nước gần đây cũng hoàn thành việc dỡ bỏ 10 trạm gác mỗi bên tại khu vực phi quân sự (DMZ) gần biên giới, một phần trong thỏa thuận liên Triều nhằm xoa dịu căng thẳng.