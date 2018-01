Tiêm kích Nga áp sát, trinh sát cơ Mỹ thay đổi hành trình

Hứng luồng đốt tăng lực của Su-30 Nga, P-8A Mỹ chao đảo dữ dội

Chiến đấu cơ Su-27. Ảnh: Sputnik.

Quân đội Nga ngày 29/1 điều một tiêm kích Su-27 ngăn chặn và buộc máy bay trinh sát Mỹ EP-3 Aries của hải quân Mỹ phải thay đổi hành trình di chuyển trên không phận quốc tế tại Biển Đen, theo RT.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chiến đấu cơ Nga đã tuân thủ các quy tắc quốc tế và không có tình huống khẩn cấp nào. Su-27 xuất kích sau khi Moscow phát hiện có vật thể bay đang hướng về phía biên giới.

Trong khi đó, hải quân Mỹ cho biết chiếc Su-27 áp sát nguy hiểm phi cơ EP-3, có lúc chỉ cách nhau 1,5 m, và bay cắt mặt phi cơ do thám Mỹ. Chiến đấu cơ Nga bám theo phi cơ do thám Mỹ EP-3 Aries suốt 2 giờ 40 phút trên biển Đen. Mỹ coi đây là hành động "không an toàn".

Máy bay Nga và Mỹ từng nhiều lần chạm mặt trên không phận quốc tế tại Biển Đen. Lần chạm mặt gần đây nhất xảy ra hồi tháng 11/2017, một chiến đấu cơ Su-30 của Nga bay cắt ngang trinh sát cơ P-8A. Lầu Năm Góc cáo buộc máy bay Nga bật chế độ đốt tăng lực khi đang bay phía trước khiến P-8A bị rung lắc mạnh.

Nguyễn Hoàng