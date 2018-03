Tiêm kích Italy tạo tiếng nổ siêu âm khi đuổi theo máy bay chở khách

Tiêm kích Italy lao xuống biển khi trình diễn, phi công tử nạn / Tiêm kích Anh diễn tập đánh chặn gần chuyên cơ Thủ tướng

Tiêm kích Italy phá tường âm thanh, đuổi theo máy bay chở khách Tiêm kích Typhoon tạo tiếng nổ lớn khi phá vỡ bức tường âm thanh.

Hai tiêm kích Eurofighter Typhoon của không quân Italy hôm 22/3 đuổi theo một phi cơ dân dụng mất liên lạc. Trong quá trình bám đuổi, biên đội Typhoon đã tăng tốc phá vỡ bức tường âm thanh, tạo ra hai tiếng nổ siêu âm lớn khiến nhiều người ở khu vực tây bắc Italy hoảng sợ, Aviationist đưa tin.

Các tiêm kích khi đạt vận tốc vượt tốc độ âm thanh thường tạo ra tiếng nổ lớn do sóng xung kích làm giãn nở không khí đột ngột. Tiếng nổ lớn do hai chiếc tiêm kích vượt bức tường âm thanh gây ra trên bầu trời khiến nhiều người dân gọi điện tới cơ quan ứng phó thảm họa để thông báo. Nhiều trường học và một tòa án trong khu vực đã được sơ tán để bảo đảm an toàn.

Trung tâm chỉ huy hiệp đồng không quân (CAOC) của NATO ở Tây Ban Nha ra lệnh cho biên đội Typhoon đóng tại căn cứ Istrana, đông bắc Italy xuất kích sau khi máy bay chở khách Boeing 777-300 mang số hiệu AF671 của hãng Air France không trả lời tín hiệu từ kiểm soát không lưu.

Hai tiêm kích áp sát chiếc Boeing 777 gần biên giới Pháp, thiết lập liên lạc với tổ lái và yêu cầu họ thực hiện vòng lượn 360 độ, nhằm xác nhận máy bay không bị cướp. Sau khi chiếc 777 hoàn thành động tác lượn, biên đội Typhoon chuyển trách nhiệm giám sát chiếc máy bay cho lực lượng phòng không Pháp và kiểm soát không lưu để trở về căn cứ.

Đường bay của chiếc AF671. Ảnh: Aviationist.

Tử Quỳnh