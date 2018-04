Phi công F-16 Mỹ bị cảnh cáo vì bay sát ngọn cây ở New Zealand

Màn lượn sát sườn núi gây thót tim của tiêm kích F-16 Mỹ / Pha cất cánh khiến người xem thót tim của tiêm kích F/A-18 Mỹ

Tiêm kích F-16 của không quân Mỹ huấn luyện bay thấp hồi năm 2009. Ảnh: Jetpix.

"Phi công tiêm kích Mỹ cần ghi nhớ luật hàng không của New Zealand", Cơ quan hàng không dân sự New Zealand (CAANZ) hôm nay ra tuyên bố, sau khi nhận lời than phiền từ các hãng du lịch về hoạt động của phi công quân sự Mỹ ở nước này.

Một chiếc F-16 Mỹ trước đó đã có màn bay bám sát mặt đất ở sông băng Fox, gây lo ngại về an toàn cho du khách di chuyển bằng trực thăng và người dân bên dưới, NZ Herald đưa tin.

Chiếc tiêm kích Mỹ này đang tập luyện để chuẩn bị cho triển lãm hàng không Warbirds Overr Wanaka diễn ra vào tuần sau tại New Zealand. Các nhân chứng cho biết chiếc F-16 tiếp cận sông băng từ phía nam và bay sát ngọn cây khiến nhiều người chứng kiến thót tim.

Trưởng ban tổ chức triển lãm Ed Taylor cho biết đã phản ánh nỗi lo ngại của người dân tới đơn vị không quân Mỹ vận hành chiếc F-16. Quan chức không quân Mỹ cho biết sẽ nói chuyện với tổ bay về vấn đề này, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Phi công Mỹ điều khiển chiếc F-16 Richard Smeeding trước đó tuyên bố có thể lái chiến đấu cơ này "như một phần thân thể", với khả năng "kéo quá tải từ -3 đến 9,9 lần trọng lực Trái Đất, lao qua những ngọn núi ở độ cao 30 m với đầy tải vũ khí".

Bay bám địa hình là một trong những nội dung chủ đạo trong huấn luyện phi công tiêm kích, giúp phi cơ bí mật tiếp cận mục tiêu mà không bị phát hiện và đánh chặn. Tuy nhiên, kỹ thuật này đòi hỏi phi công có trình độ cao và bản lĩnh vững vàng, do chỉ một thao tác sai khi lượn cũng khiến máy bay đâm xuống đất, đồng thời phi cơ cũng dễ bị bắn hạ bởi nhiều loại vũ khí, kể cả súng bộ binh.

