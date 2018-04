Mỹ có thể chào bán tiêm kích lai giữa F-22 và F-35 cho Nhật

Mỹ ngừng nhận thêm tiêm kích F-35 vì tranh chấp tiền bảo dưỡng / Lý do F-35 thất bại khi không chiến với F-15 ở Nhật

Tiêm kích tàng hình F-22 (trên) và F-35 do Lockheed Martin phát triển. Ảnh: USAF.

Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sắp chào bán cho Nhật Bản thiết kế tiêm kích tàng hình lai giữa mẫu F-22 bị cấm xuất khẩu và F-35 tối tân, Reuters đưa tin.

Theo đó, Lockheed Martin đã thảo luận ý tưởng với các quan chức quốc phòng Nhật Bản, dự kiến đưa ra đề xuất chính thức sau khi chính phủ Mỹ cho phép bán công nghệ quân sự nhạy cảm. Washington từng từ chối bán tiêm kích F-22 cho Tokyo cách đây 10 năm.

Quyết định này dường như để giúp Nhật Bản sở hữu một loại tiêm kích hiện đại đối phó với Trung Quốc, cũng là phép thử với cam kết cải cách chính sách xuất khẩu vũ khí của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Máy bay do Lockheed Martin đề xuất sẽ kết hợp tính năng của F-22 và F-35, có một số đặc điểm vượt trội so với cả hai mẫu tiêm kích này", một nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ.

Nhằm đối phó với việc quốc gia láng giềng Trung Quốc đầu tư ngày càng mạnh cho quân đội, đặc biệt là không quân và hải quân, Nhật đã đặt mua của Mỹ 42 tiêm kích tàng hình F-35A, hầu hết được lắp ráp tại nhà máy trong nước. Nước này dự kiến ra mắt tiêm kích chiếm ưu thế trên không tự phát triển vào năm 2030, nhằm ngăn chặn chiến đấu cơ Trung Quốc và Nga xâm nhập không phận.

Tham vọng chế tạo tiêm kích tàng hình nội địa của Nhật bắt đầu một phần từ việc Mỹ từ chối bán mẫu F-22 cho nước này. Tokyo đã đầu tư khoảng 40 tỷ USD để tự phát triển máy bay tàng hình, đồng thời tìm kiếm các giải pháp hợp tác quốc tế để giảm chi phí và tiếp thu công nghệ nước ngoài.

Duy Sơn