Mẫu súng bắn tỉa Nga được Putin dùng để trổ tài thiện xạ

Điểm đặc biệt trên mẫu súng tỉa Nga được Putin thử nghiệm Tổng thống Nga bắn thử khẩu SVCh-308 hôm 19/9. Video: Rossiya 24.

Kênh truyền hình Rossiya 24 của Nga hôm 19/9 chiếu hình ảnh Tổng thống Vladimir Putin bắn thử khẩu súng trường bắn tỉa SVCh-308 "Chuvakin" tại trường bắn của tập đoàn vũ khí Kalashnikov ở ngoại ô thủ đô Moskva. Tổng thống Nga bắn trúng 4/5 mục tiêu ở nhiều khoảng cách khác nhau, trong đó mục tiêu xa nhất ở cự ly 600 m.

Tập đoàn Kalashnikov cho biết SVCh-308 sẽ thay thế súng bắn tỉa Dragunov (SVD) huyền thoại ra đời dưới thời Liên Xô để đóng vai trò súng trường có độ chính xác cao (DMR) cấp đại đội trong biên chế quân đội Nga. Để làm được điều này, nhà sản xuất đã áp dụng nhiều cải tiến đặc biệt để tăng hiệu quả tác chiến cho Chuvakin, giúp nó vượt trội hơn nhiều so với dòng SVD lạc hậu.

SVCh là mẫu DMR bán tự động với tầm bắn hiệu quả lên tới 1.000 m, cao hơn mức 800 m của SVD. Nó dường như ứng dụng một số thiết kế từ súng bắn tỉa giảm thanh VSS Vintorez. Tập đoàn Kalashnikov đã phát triển ba biến thể SVCh cho các cỡ đạn khác nhau, phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị quân đội Nga.

Biến thể cơ bản sử dụng đạn 7,62x54 mm tương tự súng SVD. Đây là cỡ đạn trung bình được sử dụng cho súng bắn tỉa và trung liên từ thời Liên Xô, có tầm bắn và sát thương cao hơn mẫu 7,62x51 mm trên súng máy và DMR của NATO.

Phiên bản SVCh-308 dùng đạn .308 Winchester. Ảnh: RBTH.

Phiên bản SVCh-308 được Putin bắn thử sử dụng đạn .308 Winchester (7,8x51 mm), vốn được các xạ thủ bắn tỉa Nga đánh giá cao hơn dòng 7,62x54 mm nội địa. Mẫu cuối cùng dùng đạn .338 Lapua Magnum (8,6x70 mm) có độ chính xác rất cao và tầm bắn tới 1,6 km.

Giải pháp thay thế SVD

Dòng SVD được phát triển từ thập niên 1950 đã trở nên lạc hậu. Vấn đề lớn nhất của nó là không tương thích với các loại kính ngắm hiện đại, do chúng thường có kích thước và khối lượng lớn hơn so với kính ngắm thời Liên Xô.

Hệ thống nòng và nắp hộp khóa nòng của SVD cũng không có độ cứng chắc và ổn định như súng trường hiện đại. Nhược điểm này khiến kính ngắm có thể bị lệch sau mỗi phát bắn. Dù sai số này rất nhỏ, nó vẫn có thể giảm độ chính xác khi xạ thủ nhắm tới những mục tiêu ở xa và phải khai hỏa liên tục.

Dòng SVCh được thiết kế với độ ổn định cao, cho phép gắn kính nhìn đêm và kính ngắm nhiệt ở phần trước súng. Toàn bộ mặt trên nắp khóa nòng và ốp tay đều được trang bị hệ thống ray Picantinny, giúp xạ thủ có thể lắp nhiều loại kính ngắm và thiết bị hỗ trợ khác nhau.

"Về cơ bản, SVCh sử dụng cơ cấu hoạt động đã chứng minh hiệu quả sau hàng chục năm và lớp vỏ hiện đại. Ngoài hỏa lực được tăng cường so với mẫu tiền nhiệm, nó cũng mang đến sự thoải mái đáng kể cho người sử dụng", nhà phân tích Nikolai Litovkin của TASS cho biết.

Chốt an toàn nằm ngay trên tay cầm, tiện dụng hơn khóa an toàn kiểu AK. Ảnh: RBTH.

Khóa an toàn kiểu AK trên khẩu SVD, vốn đòi hỏi xạ thủ bỏ tay khỏi cò súng để chuyển chế độ, đã được thay bằng chốt an toàn hai chiều. Lính bắn tỉa chỉ cần dùng ngón cái để gạt khóa an toàn, cho phép họ dễ dàng nổ súng trong trường hợp khẩn cấp.

Súng SCVh có báng gấp, thay đổi được chiều dài và cụm cò súng chỉnh được độ nhạy, giúp tối ưu vũ khí theo yêu cầu của từng xạ thủ. Ngoài ra, loại súng này còn được trang bị ống giảm thanh có hiệu quả cao, giúp triệt tiêu tia lửa đầu nòng và hạn chế tiếng ồn trên chiến trường.

Tập đoàn Kalashnikov dự kiến đưa mẫu SVCh ra thị trường quốc tế, nhằm cạnh tranh với những sản phẩm của phương Tây như HK417, SCAR-H và AR-10. "Còn quá sớm để so sánh SVCh với những dòng súng này, nhưng dường như các tập đoàn quốc phòng Nga đang rất muốn quảng bá uy lực của nó với các khách hàng tiềm năng", Litovkin nhận định.