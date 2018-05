Hàn Quốc khẳng định Mỹ sẽ không rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên

Mỹ sẽ thảo luận việc rút quân khỏi Hàn Quốc khi Triều Tiên yêu cầu

Lính Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập chung. Ảnh: Yonhap.

"Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) là vấn đề trong phạm vi liên minh Mỹ-Hàn và không liên quan đến việc ký một hiệp định hòa bình liên Triều", Yonhap hôm nay dẫn tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Phát biểu của ông Moon được đưa ra sau khi cố vấn đặc biệt của ông là Moon Chung-in có phát ngôn ẩn ý rằng Mỹ sẽ rút quân khỏi Hàn Quốc sau khi hai miền Triều Tiên ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Phát ngôn viên phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho rằng cố vấn Moon Chung-in trên cương vị giáo sư đại học là người ủng hộ tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Do đó, phát ngôn của ông này chỉ mang tính chất cá nhân, không đại diện cho Tổng thống và chính phủ Hàn Quốc.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết nước này sẽ thảo luận việc rút quân khỏi Hàn Quốc khi Triều Tiên yêu cầu. Theo ông Mattis, Bình Nhưỡng có thể coi yêu cầu này như một điều kiện của hiệp ước hòa bình.

Trong khi đó, một quan chức khác thuộc phủ tổng thống Hàn Quốc khẳng định sự hiện diện của USFK tại nước này với tư cách là lực lượng trung gian hòa giải là hoàn toàn cần thiết.

Trong cuộc gặp lịch sử tại Panmunjom ngày 27/4, Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo triều Tiên Kim Jong-un nhất trí tiến tới một hiệp định hòa bình chính thức kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-53. Cuộc chiến Triều Tiên mới chỉ ngừng lại bằng một hiệp định ngừng bắn nên hai miền Triều Tiên về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Nguyễn Hoàng