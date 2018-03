Hai người Việt nhập cư trái phép chết đuối trên bờ biển Đài Loan

Cảnh sát Đài Loan bị truy tố tội ngộ sát vì bắn chết lao động Việt / Lao động Việt ước mơ đổi đời ở Đài Loan

Lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể hai người Việt trên bờ biển Đài Loan sáng nay. Ảnh: CGA

Taiwan News dẫn tin từ cơ quan Hải cảnh Đài Loan cho hay một xuồng cứu sinh nhỏ chở những người nhập cư trái phép được phát hiện trên radar lúc 2h17 sáng 19/3 gần bờ biển phía đông hòn đảo.

Lực lượng chuyên trách đã được điều động đến hiện trường và phát hiện hai người Việt, gồm một nam và một nữ, tử vong trên bờ biển giữa huyện Bình Đông và Đài Đông. Nguyên nhân gây tử vong được tin là do đuối nước.

Tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường, hải cảnh Đài Loan phát hiện thêm ba người Việt khác, gồm một nam và hai nữ, cùng hai người Đài Loan.

Chiếc xuồng cứu sinh và tư trang còn sót lại của các nạn nhân. Ảnh: CGA

Những người sống sót khai rằng có 6-8 người vượt biển sang Đài Loan với hy vọng tìm được việc làm. Kẻ buôn người đã yêu cầu họ chuyển từ tàu lớn sang xuồng cứu sinh nhỏ và tự tìm đường vào đảo khi cách bờ biển khoảng 2-3 hải lý vào lúc 4h sáng.

Không may, xuồng bị lật do sóng to. Hai người Việt bị chết đuối và thi thể họ bị sóng đánh dạt vào bờ.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định con tàu tổ chức hoạt động buôn người trên.

Những người nhập cư trái phép còn sống sót bị giới chức Đài Loan giam giữ. Ảnh: CGA

Anh Ngọc