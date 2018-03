Ngoại trưởng Lavrov: Nga can thiệp vào thời tiết ở Nhật Bản

Ngoại trưởng Anh: Vụ đầu độc cựu điệp viên liên quan tới bầu cử Nga / Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được thăng chức

Ngoại trưởng Nga (trái) dùng điện thoại chụp cảnh tuyết rơi ở Tokyo. Ảnh: Facebook.

Trưa ngày 21/3, tuyết rơi tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Hiện tượng thời tiết hiếm thấy vào mùa xuân ở đây kéo theo một câu chuyện đùa trong tiệc trưa giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono, theo Tass.

"Ngài Lavrov, ngài đã mang tuyết đến Tokyo", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thuật lại câu nói của ông Kono khi thấy tuyết, trên mạng xã hội Facebook.

"Do không thể can thiệp vào cuộc bầu cử của các ngài, chúng tôi quyết định tác động vào thời tiết", ông Lavrov đáp lại, nhắc đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ mà Moscow đã nhiều lần bác bỏ.

Theo bà Zakharova, câu trả lời của ông Lavrov dẫn đến một tràng cười giữa quan chức hai nước. Ông Lavrov sau đó tranh thủ dùng điện thoại chụp cảnh tuyết rơi.

Vũ Phong