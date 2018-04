Mưa bão khiến ga tàu điện ngầm New York biến thành thác nước

Bão 'Quái vật phương Đông' đổ bộ châu Âu / Bão tuyết khiến ôtô đâm nhau liên hoàn trên cao tốc Mỹ

Mưa bão tàn phá Đông Bắc Mỹ, bão tuyết tấn công Trung Tây Nước mưa tràn xuống tàu điện ngầm tại Manhattan. Video: ABC News.

Sáng 16/4, gió bão, sấm sét và mưa lớn đã trút xuống vùng Đông Bắc nước Mỹ, cảnh báo lũ quét được đưa ra ở thành phố New York, Philadelphia và thủ đô Washington, theo ABC News.

Gió bão đã quật đổ cây cối và các đường dây điện ở thành phố New York. Một ga tàu điện ngầm biến thành thác nước do mưa lớn. Mưa cũng kéo dài đến phía bắc của New England, gây trở ngại cho những người tham gia cuộc thi Marathon Boston, cuộc thi chạy bộ hàng năm lâu đời nhất trên thế giới.

Trước khi đổ bộ Đông Bắc, cơn bão mùa xuân đã gây ra lốc xoáy nguy hiểm, gió mạnh và gây thiệt hại nặng nề tại các khu vực Arkansas, Louisiana, Bắc Carolina và Virginia. Theo dự báo, từ 20/4, trên 10 bang nước Mỹ sẽ xảy ra khoảng 36 cơn lốc xoáy.

Tại Greensboro, Bắc Carolina, khu vực bị tàn phá nghiêm trọng, thị trưởng Nancy Vaughan so sánh thành phố như "vùng chiến sự".

"Ngày hôm nay, tất cả chúng tôi đều cảm thấy biết ơn vì vẫn còn sống", Vaughan nói.

Chiều 16/4, hơn 30.000 người ở Bắc Carolina sống trong cảnh mất điện.

Bão tàn phá các ngôi nhà ở khu vực Elon, North Carolina. Ảnh: AP.

Trong khi đó, vùng Trung Tây sẽ phải hứng chịu bão tuyết. Theo dự báo, bão tuyết sẽ tấn công Dakotas vào sáng sớm 17/4, sau đó di chuyển dần về phía nam Minnesota và phía bắc Iowa vào cuối buổi sáng hoặc đầu buổi chiều. Đến tối 17/4, bão tuyết lan đến bang Wisconsin. Dự báo tuyết sẽ rơi dày từ 12 đến 20 cm.

Huyền Lê