Triều Tiên đáp trả sau khi bị Mỹ chỉ trích về tình hình nhân quyền / Các xung đột có thể gây đổ vỡ thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hình ảnh đầu tiên của phòng họp thượng đỉnh Hàn - Triều Phòng họp chính của hội nghị thượng đỉnh giữa Hàn Quốc và Triều Tiên được chính thức công bố hôm nay, hai ngày trước khi Tổng thống Moon Jae-in gặp lãnh đạo Kim Jong-un, Reuters đưa tin.

Phòng họp được bố trí trên tầng hai của Tòa nhà Hòa bình do phía Hàn Quốc quản lý tại làng đình chiến Panmunjom trong Khu vực An ninh chung (JSA) giữa hai miền. Trước kia, đây là địa điểm tổ chức các cuộc họp cấp bộ trưởng của hai nước. Để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều, tòa nhà này đã được sửa chữa và nâng cấp. Trong JSA có tổng cộng 6 tòa nhà, ba tòa màu xanh dương nằm dưới quyền sử dụng của Hàn Quốc, ba tòa màu trắng do Triều Tiên quản lý.

Ở giữa phòng họp chính là một chiếc bàn hình bầu dục cùng 14 chiếc ghế. Trong đó, hai ghế cử tọa đặt đối diện nhau dành cho hai lãnh đạo. Trên tường treo bức tranh núi Kumgang của Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại khu vực phi quân sự liên Triều (DMZ) vào ngày 27/4 sẽ tập trung vào nhiều vấn đề, nổi cộm nhất là chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bất chấp các lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc và sự lên án của quốc tế, Triều Tiên liên tiếp phóng thử tên lửa đạn đạo trong năm 2017 với mục tiêu cải thiện năng lực cho các tên lửa tầm ngắn, tầm xa và tên lửa phóng từ tàu ngầm. Đặc biệt, Triều Tiên đang tiến gần tới khả năng gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa, có thể tấn công tới lãnh thổ Mỹ.

Cuộc gặp giữa lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc cuối tháng 4 và hội nghị thượng đỉnh với Mỹ dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 mở ra hy vọng Bình Nhưỡng sẽ sớm chấm dứt chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

An Hồng