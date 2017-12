Hai triệu người đón năm mới trong giá rét ở Quảng trường Thời đại

Thầy phong thủy dự đoán tài vận năm 2018

Quảng trường Thời đại trong một đêm giao thừa. Ảnh: AP.

Trong điều kiện thời tiết xuống âm độ và an ninh tăng cường tối đa, dòng người dự lễ hội đón năm mới vẫn đổ về Quảng trường Thời đại ở thành phố New York, Mỹ, ngày 31/12 để chứng kiến nghi thức quả cầu pha lê được hạ xuống đánh dấu thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, theo Reuters.

Nhiệt độ gần trung tâm quận Manhattan có thể giảm còn khoảng - 12 độ C trong những thời khắc cuối cùng của năm 2017. Nếu dự báo chính xác, giao thừa New York 2017 sẽ trở thành giao thừa lạnh nhất kể từ năm 1917 tới nay.

"Chịu giá lạnh để xem nghi thức hạ quả cầu pha lê vào giao thừa là việc đáng làm. Sẽ rất tuyệt", Madry Cox, 16 tuổi, cho biết khi cùng bố và chị gái Mattison, 19 tuổi, đi từ Lubbock, bang Texas, đến New York.

Cox cho hay cậu sẽ mặc nhiều quần áo và uống cà phê để giữ ấm nhằm có trải nghiệm "một lần trong đời" này. "Tôi chỉ mới thấy việc này trên phim. Đi xem thật mới hay".

Bắt đầu diễn ra từ giao thừa năm 1907, một quả cầu lớn có đường kính 3,7 m bao phủ bằng các tấm pha lê được chiếu sáng sẽ được hạ từ độ cao 21 m trong 60 giây từ một tòa nhà ở phía nam Quảng trường. Thời điểm quả cầu dừng lại đánh dấu năm mới bắt đầu. Pháo hoa và hoa giấy được bắn lên trời ngay sau đó.

Cảnh sát New York năm nay bố trí chó nghiệp vụ, nhiều lớp chốt kiểm tra và tăng cường hiện diện trên phố lẫn khách sạn trong khu vực để bảo đảm an ninh. Con số hai triệu người được ước tính đi đón giao thừa năm nay xấp xỉ số lượng người năm 2016 đón năm mới tại đây khi nhiệt độ vào khoảng 7 độ C.

Vũ Phong