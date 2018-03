Đức sẽ giúp gia đình nữ sinh Việt tử vong lo hậu sự theo nguyện vọng

Nữ sinh Việt tử vong ở Đức do ngã từ trên cao

Nữ sinh Trần Thị Thu Hà. Ảnh: Facebook.

Các cơ quan chức năng ở Dortmund, Đức cho biết sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để gia đình nữ sinh Trần Thị Thu Hà có thể giải quyết việc hậu sự theo nguyện vọng cũng như phong tục tập quán của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong họp báo chiều nay.

Cảnh sát địa phương xác định Thu Hà tử vong do ngã từ trên cao vào ngày 11/3. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân sinh viên này thiệt mạng.

Hà sinh năm 1997, là sinh viên trường Haaga-Helia University of Applied Sciences, Phần Lan. Ngày 7/3, cô bay từ Phần Lan sang Đức theo diện trao đổi sinh viên tại trường ISM International School of Management Dortmund. Gia đình ở Việt Nam mất liên lạc với Hà đến ngày 15/3, sau đó nhận được tin Hà đã mất.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đại diện trường Haaga-Helia University of Applied Sciences của Phần Lan đã liên hệ với gia đình Hà, cho biết sẽ hỗ trợ việc hậu sự. Hội người Việt ở Phần Lan cũng tổ chức quyên góp và gửi trực tiếp đến gia đình nữ sinh. Hãng hàng không Việt Nam Airlines cũng sẽ hỗ trợ vé máy bay cho người thân của Hà.

Bà Hằng cho biết Nhà nước, chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ gia đình Hà về mặt thủ tục theo quy định. Trường hợp gia đình có khó khăn về tài chính, các cơ quan hữu quan sẽ phối hợp với các tổ chức, hội đoàn sở tại quyên góp hỗ trợ.

"Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại ở Đức và Việt Nam để hỗ trợ gia đình chị Hà hoàn tất các thủ tục hậu sự", bà Hằng nói.

Về hai công dân Việt Nam tử vong trong quá trình nhập cảnh trái phép vào Đài Loan hôm 19/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đang phối hợp với các cơ quan chức năng Đài Loan để giúp gia đình các nạn nhân có thể sớm hoàn tất các thủ tục hậu sự. Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cũng đang hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh cho người nhà nạn nhân.

Cảnh sát biển Đài Loan tuần trước phát hiện hai người Việt, gồm một nam và một nữ, tử vong trên bờ biển giữa huyện Bình Đông và Đài Đông.

Những người sống sót được tìm thấy khai rằng có 6-8 người vượt biển sang Đài Loan với hy vọng tìm được việc làm. Kẻ buôn người đã yêu cầu họ chuyển từ tàu lớn sang xuồng cứu sinh nhỏ và tự tìm đường vào đảo khi cách bờ biển khoảng 2-3 hải lý vào lúc 4h sáng. Xuồng không may bị lật do sóng to khiến hai người Việt bị đuối nước và tử vong. Nhà chức trách Đài Loan đang điều tra để xác định con tàu tổ chức hoạt động buôn người trên.

Khánh Lynh