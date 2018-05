Czech thừa nhận từng chế tạo chất độc Novichok

Nga bác tin trữ chất độc Novichok trong phòng thí nghiệm quân sự / Quân đội Anh không chứng minh được Nga đầu độc cựu điệp viên

Tổng thống Czech Milos Zeman. Ảnh: AFP.

"Đất nước chúng tôi đã chế tạo và thử nghiệm Novichok, nhưng chỉ với số lượng nhỏ và sau đó bị tiêu hủy hoàn toàn. Sẽ là đạo đức giả nếu phủ nhận điều này, không có lý do gì phải che giấu cả", RT dẫn lời Tổng thống Czech Milos Zeman hôm qua tuyên bố.

Tổng thống Czech đưa ra phát biểu sau cuộc điều tra của lực lượng tình báo quốc phòng nước này. Theo đó, chất độc thần kinh mang mật danh "A230" do Viện nghiên cứu Quân sự Czech sản xuất chính là Novichok. Trong khi đó, Cơ quan An ninh Czech (BIS) lại khẳng định chất độc hóa học do nước này chế tạo không phải Novichok.

Hồi tháng trước, Thủ tướng Czech Andrej Babis và nhiều quan chức chính phủ từng bác bỏ khả năng Czech từng sở hữu Novichok. "Phía Nga đã vượt quá mọi ranh giới khi cho rằng Novichok có thể bắt nguồn từ Czech. Đó là một lời bịa đặt", ông Babis tuyên bố.

Chính quyền Anh kết luận chất độc thần kinh Novichok được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal và con gái Yulia tại thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3. London sau đó cáo buộc Moskva đứng sau vụ tấn công, châm ngòi cho căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Nga và phương Tây.

28 quốc gia đã trục xuất các quan chức ngoại giao Nga để ủng hộ Anh, trong khi Moskva phản ứng bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao 24 nước phương Tây. Chính phủ Nga bác bỏ cáo buộc của Anh, đồng thời tiết lộ chất độc Novichok có thể được lấy từ nhiều quốc gia, gồm cả Czech.

Tử Quỳnh